Spasili mladiće iz provalije: 'Njihovi životi nisu mogli čekati, morali smo paziti i na odrone'

Dva maloljetnika, iz Hrvatske i BiH, oporavljaju se u dubrovačkoj bolnici nakon što su u noći na utorak sletjeli automobilom u provaliju u bosansko-hercegovačkom mjestu Ivanica, nasuprot hrvatskoj Župi dubrovačkoj.

Foto: Stjepan Simović/Privatna arhiva

Kako su izvijestili iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, maloljetnici su bili u automobilu Daewoo. Iz još nepoznatog razloga probili su zaštitnu ogradu na cesti i sletjeli u provaliju. Automobil se kotrljao više od 100 metara nakon čega se uspio zaustaviti u teško pristupačnom kamenjaru. Odmah je pozvana pomoć iz BiH, ali i iz Hrvatske.

- Dobio sam poziv dubrovačkih vatrogasaca i odmah izdao zapovijed da krećemo. Krenule su dvije ekipe s devet vatrogasaca iz javne postrojbe i DVD-a Župa dubrovačka sa svom opremom i navalnim vozilima - rekao nam je nakon intervencije vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

Znali su samo da je automobil probio ogradu na drugom usjeku planinske ceste. Stao je nakon 100 do 200 metara na strmom terenu i vatrogasci su prvo morali naći put do teško ozlijeđenih mladića.

- Kod takvih intervencija nema čekanja za protokole jer njihovi životi nisu mogli čekati. Bili su teško ozlijeđeni, a mi smo morali paziti da spuštajući se do njih ne pokrenemo odron kamenja. Morali smo biti jako oprezni u mraku, iako naši kamioni imaju jake reflektore baš za teške noćne intervencije - ispričao je Simović. Čim su došli do njih osigurali su auto da ne bi dalje klizao. Uspjeli su ih izvući bez rezanja automobila. Jednog pa drugog izvukli su do ceste i dva tima Hitne pomoći koji ih je odvezao za Dubrovnik.

Foto: Stjepan Simović/Privatna arhiva

- Policija je bila zatvorila promet i sve je bilo podređeno spašavanju. Svi su znali da dolazimo pa su podigli rampe na granici. Nakon intervencije su nam zahvaljivali i željeli su nas počastiti jer smo im pomogli - kaže Simović o kolegama iz BiH.

Policija je tijekom utorka ujutro počela očevid, a rezultati će najvjerojatnije biti poznati tijekom dana.

