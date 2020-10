- Kosti ruke su sanirane vanjskim fiksatorom i to je rje\u0161enje privremeno. On se sada budi iz anestezije i pitat \u0107emo ga kako se sada osje\u0107a. Ja sam zadovoljan tijekom i uspjehom operacije - dodaje ravnatelj bolnice.

<p>U Vinogradskoj bolnici završila je operacija policajca koji je danas rano ujutro upucan na Markovom trgu, nakon čega su počinitelja pronašli mrtvog na Jabukovcu.</p><p>- Rekonstruiran mu je živac na lijevoj ruci koja mu je značajno bila oštećena s dva hica. Najvažnije je da smo mu neurološki i vaskularno sanirali ruku, kojoj bi se u potpunosti trebala vratiti funkcija nakon rehabilitacije. Druge rane su obrađene, gospodin je stabilan, ja ću ga sad još ići posjetiti. Nadamo se da će on brzo na noge, nakon rehabilitacije i ako oporavak bude onakav kakav očekujemo. Još ga čeka jedna operacija na kostima za nekoliko tjedana ili mjeseci, a nakon toga se može vratiti raditi - poručio je ravnatelj Vinogradske bolnice Mario Zovak.</p><p>- Kosti ruke su sanirane vanjskim fiksatorom i to je rješenje privremeno. On se sada budi iz anestezije i pitat ćemo ga kako se sada osjeća. Ja sam zadovoljan tijekom i uspjehom operacije - dodaje ravnatelj bolnice.</p><p>Ranjeni policajac je '89. godište, ima četiri prostrijelne rane i nije životno ugrožen. Posljednji zahvat kroz koji je morao proći bila je plastična operacija na ruci zbog oštećenja živca i i tetive.</p><h2>Susjedi ranjenog policajca: 'On i supruga su divni ljudi, lijep par'</h2><p>Često ga vidim kako ide trčati. U dobroj je kondiciji, uvijek me pozdravi. Nadam se da je dobro, rekao je Antun, susjed ranjenog policajca koji se u njihovu ulicu u Kustošiji doselio prije nekih mjesec dana. </p><p>I susjeda Ana je potvrdila njegove riječi. Dodala je kako je i supruga ranjenog policajca divna žena te da su skladan mladi bračni par. </p><p>- Sretna sam što imamo policajca u susjedstvu, otkako znam da radi u policiji osjećam se sigurno - objasnila je.</p><p>Dodala je i kako nemaju djece, a obzirom da su se nedavno doselili, nisu ih uspjeli bolje upoznati. </p><p>- Vidio sam suprugu kako je prije nekoliko sati izašla iz kuće, čekala je taksi, vjerojatno je otišla u bolnicu. Operacija bi trebala uskoro završiti, pratimo vijesti da vidimo kako je - zaključio je susjed Antun.</p>