'Spasit ćemo 3. maj, ali priča oko Uljanika je puno složenija'

Ministar mora, prometa i infrastrukture u Dnevniku Nove TV komentirao je u razgovoru s reporterom Markom Balenom Vladinu ulogu u spašavanju brodogradilišta 3. maj, ali i najavu kandidature Tomislava Karamarka za predsjednika HDZ-a.

Koja je uloga Vlade u spašavanju 3. maja?

Vlada je na posljednjoj sjednici prije godišnjih odmora prošli četvrtak donijela odluku i izrazila namjeru za rješavanje tog pitanja. Mi smo danas s premijerom, ministrom gospodarstva i ministrom pravosuđa bili u 3. maju gdje se održao sastanak sa upravom. Tamo smo vidjeli koji su sve koraci potrebni kako bi se došlo do toga da 3. maj profunkcionira. Prvi i osnovnio korak je deblokada računa. Vi znate da je Trgovački sud u Rijeci odgodio ročište za kraj rujna. Do tada treba riješiti neke stvari. Prva od njih je deblokada računa. Druga je činjenica da je nužno završiti ove brodove koji su ugovoreni i koji postoje na navozima u 3. maju. Ukupno ih je tri, a postoji interes i nekih drugih svjetskih i brodara i naručitelja za nove brodove. Cjelokupna faza dovršetka tih brodova trajala bi oko dvije godine. U tom periodu trebalo bi naći strateške partnere. Uloga Vlade je da pomogne u rješavanju tih pitanja. To nije bilo upitno. Danas smo čuli da postoji zdravo tkivo u 3. maju. Znam da je tradicija brodogradnje u Hrvatskoj duga i svi smo emotivni i motivirani kad je brodogradnja u pitanju. Ono što smo danas čuli jest da ima temelja za zdrave osnove da se te stvari poslože. Ono što je bitno za deblokadu računa, a to je da je potrebno negdje oko 90 milijuna kuna.

Tko će platiti tih 90 milijuna kuna? Opet porezni obveznici?

Neće platiti porezni obveznici. Dovršetak tih brodova ćemo mi na kraju naplatiti. Računa se da bi ukupan prihod od tih brodova bio negdje oko 750 milijuna kuna. Za deblokadu je potrebno oko 90. A 140 milijuna kuna je potrebno uložiti u tehnologiju, dizalice i sve ono što godinu dana nije radilo. I 540 milijuna kuna je nešto što će biti potrebno još dodatno uložiti kako bi se završili ti brodovi. Sve u svemu, ako bi to bilo onako kako to uprava kaže, a vidim da zaista postoji ozbiljnost, tu bi cijela priča bila u plusu.

Tko će uložiti taj novac? Država, opet porezni obveznici?

Vidjet ćemo. Sad se rade analize. Mi smo pogledali te izračune. Vidjet ćemo do kraja kolovoza točne izračune, točne aproksimacije svega toga. Onda će se vidjeti i s naručiteljima, koji su nam tu ključni, da zajednički to završimo.

Kako to da se 3. maj pokušava spasiti, a nije se ništa moglo napraviti sa puljskim Uljanikom?

Pa nisu vam te priče identične. Tu će više ministar gospodarstva i ljudi koji rade oko njega to bolje objasniti. Ono što sam ja vidio je da je priča oko Uljanika puno kompleksnija, puno složenija. Nisu to političke odluke kao što su bile neke reakcije. Hrvatska Vlada je bila zainteresirana da spasi i Uljanik. No situacija oko Uljanika je puno složenija. Tamo su, da se izrazim na jedan način, stvari puno nečistije nego što su to u 3. maju.

U kojem to smislu mislite?

Ne želim prejudicirati bilo što što se tamo istražuje i tamo radi. Po saznanjima koje sam vidio i prema razgovorima s ministrom Horvatom koji je ministar gospodarstva i to zna puno bolje. Ipak je 3. maj zdravije tkivo hrvatske brodogradnje. Ako želite nešto napraviti i nekome pomoći morate vidjeti s druge strane nešto čisto, nešto perspektivno, ako toga nema, bilo kakva intervencije je uzaludna.

Koji su rokovi za 3. maj, da bi živnuo, da bi opet počela proizvodnja?

Nakon ove analize će se vrlo brzo donositi odluke. Jer svako otezanje je problem. Ono što se mora definitivno 26. rujna napraviti je ovo što sam rekao. Vjerujem da će krajem kolovoza napraviti te analize i da će se odluike vrlo brzo nakon toga donijeti kako bismo već u 9. ili 10. mjesecu imali čistu situaciju oko dovršetka ovih brodova koje treba završiti.

Hoće li to odobriti Europska komisija koja zabranjuje daljnju pomoć bilo kojem škveru?

Razgovore s Europskom komisijom treba voditi, to ne treba smetnuti s uma. Naravno da je Europska komisija ključna. Ovo je nešto što će kolege iz Ministarstva gospodarstva sigurno otvoriti s Europskom komisijom, a uključit će se i premijer koji je i sam danas to komunicirao. Sve što radimo moramo raditi zakonito, transparentno i po pravilima, ne Europske unije, nego i hrvatskog zakonodavstva jer smo i mio dio Europske unije. Tako da se ne brinem za taj dio.

Idemo malo na unutarstranačka pitanja. Potpredsjednik ste HDZ-a, jeste li seu Kninu vidjeli sa gospodinom Tomislavom Karamarkom?

Nisam. Ali da jesam, pozdravio bih ga. Nisam ga vidio. Bio sam u Kninu, obavio sam ovaj protokolarni dio i nakon toga sam se vratio doma.

Najavio je kandidaturu za predsjednika stranke. Biste li mu vi dali svoj glas?

Mi još imamo otprilike godinu dana do unutarstranačkih izbora, nešto manje od toga. Sada raspravljati o tome je prerano. Imamo predsjedničke izbore, nakon toga nam kreće predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici 2020. godine i onda će negdje kroz 4., 5. mjesec, u lipnju doći unutarstranački izbori. Svatko se može kandidirati. Nitko nema nikakve zapreke. Svatko može komentirati, može predlagati. Mislim da je to pozitivno, ja tu ne vidim nikakav problem. Ja osobno ne razmišljam o unutarstranačkim izborima, kad ste me pitali kome ću dati svoj glas, jer se bavim problemima u resoru i gradnjom velikih infrastrukturnih projekata. Mislim da smo dosta toga napravili. I još moramo napraviti, ipak je ovoj Vladi mandat još godinu dana. Treba pojačati još neke stvari tako da se na to koncentriram.

Vi ste potpredsjednik stranke, smatrate li da se vodstvo, pogotovo u zadnje vrijeme, udaljilo od baze, od članova?

Dobro je da unutar stranke postoje rasprave, dobro je da postoje različita mišljenja. To je dobro u svakoj stranci. Ne možemo svi jednako razmišljati, gledati na stvari istim očima, jednako ih tumačiti. To je tako. Međutim, mi smo stranka na vlasti. Nemojmo zaboraviti rezultate ove Vlade, od povećanja BDP-a, od velikih projekata, a evo i rješenja za 3. maj. Ja uvijek stvari gledam pozitivno. Naravno da uvijek treba stvari poboljšavati, da treba napraviti sve da one budu bolje, ali ja nastojim takve rasprave voditi unutar HDZ-a, ne po medijima.

Rezultati europskih izbora isto nisu baš najbolji, nije ono što ste očekivali. Jeste li ih analizirali?

Dobro, nismo očekivali četiri mandata, očekivali smo ih pet, to je činjenica. Mislim da ima dovoljno mudrosti i pameti u vodstvu stranke da se iz određenih stvari povuku i pouke. To je uvijek tako. S optimizmom gledamo na predsjedničke izbore, naravno i na parlamentarne. Vidjeli ste i nove ankete, da su stvari puno bolje. Ja sam osobno optimist.

Spomenuli ste predsjedničke izbore. Je li vam sadržajno, pa i prezentacijski bio prihvatljiv govor predsjednice na kninskoj tvrđavi?

Nisam to gledao, nisam bio tamo. Pratio sam nešto danas iz medija. Gledajte, svatko kad dođe u Knin, pa tako i predsjednica je emotivan. Ja sam isto jučer bio u Kninu i naravno da vas obuzmu emocije. Ipak je to mjesto gdje je prije 24 godine zaokruženo pitanje stvaranja Hrvatske, naravno dalje i mirnom reintegracijom. Ali svatko ima svoj stil. Tako da ne bih sada od toga radio neki veliki problem ili to previše razvlačio. Predsjednica je održala govor, jučer je bilo veličanstveno. Bio sam dolje, zajedno smo s hrvatskim braniteljima i s državnim vrhom, kao i uvijek, svi zajedno proslavili dan Oluje, Dan domovinske zahvalnosti. Mislim da je to jedan od najvećih hrvatskih blagdana. Trebamo svi biti ponosni, jedinstveni i to je po meni najbitnije.

Na tvrđavi je rekla da ćemo je i idućih pet godina gledati kao predsjednicu. Jeste li vi uvjereni u njezinu pobjedu?

Jesam, uvjeren sam u njenu pobjedu. Ona je kandidatkinja HDZ-a. Svi mi u vrhu stranke, ali i svi stranački dužnosnici, od Vlade prema Hrvatskom saboru, svi gradonačelnici i načelnici, a nemojte zaboraviti ni županije i da je najviše jedinica lokalnih samouprava pod vodstvom HDZ-a, dat ćemo svoj doprinos u još jednom pobjedi Hrvatske demokratske zajednice.

Jeste li u HDZ-u dogovorili izbornu strategiju? Tko će biti u izbornom stožeru, koji će biti troškovi kampanje, kako ih financirati?

Pa iza godišnjih odmora će vjerojatno biti sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća gdje će se raspravljati i donositi konačne odluke. Naravno, postoje ljudi u stranci koji to pripremaju, koji se bave logistikom, koji se bave pripremom kampanje. Vjerujem da je to već u nekoj ozbiljnoj fazi. Tako da nas iza godišnjih odmora očekuje i to.

Tema: Hrvatska