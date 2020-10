Spavao mu sa ženom: Bijesni suprug ga skinuo golog nasred ulice, fotografirao i prijetio mu

'Tražio je i da mu mjesečno isplaćujem određeni iznos i da će mi naknadno reći koliko točno i kako da mu uplaćujem. Pokazao mi je četiri fotografije mene golog', ispričao je nesretni ljubavnik tužiteljstvu

<p>Zagrepčanin A.S. upustio se u ljubavnu aferu s tuđom suprugom, a prema optužnici zagrebačkog tužiteljstva, vidljivo je da je prevareni muž, Alžirac (25) zajedno sa svojim prijateljem odlučio osvetiti mu se.</p><p>Ljubavnik je opisao kako je u jednom trenutku završio gol na javnom prostoru u Susedgradu gdje su ga pritom prevareni suprug i njegov sunarodnjak H.E.O. (30) fotografirali i kasnije ucjenjivali, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/zagrepcanin-pozalio-zbog-afere-s-tudom-suprugom-ljutiti-muz-ga-skinuo-golog-slikao-i-iznudivao-15024169" target="_blank">Jutarnji</a>.</p><p>- Ubit ću te kad te vridim prvi puta. Znam da si spavao s mojom ženom. Prvo mi je tako zaprijetio, a onda se htio naći da porazgovaramo. Ja sam na to pristao - ispričao je nesretni ljubavnik.</p><p>Pristao sam te me je poveo do parkiranog Smarta crne boje. Na vozačevom mjestu bio je neki muškarac, također alžirskog podrijetla, koji je s njim na alžirskom komunicirao. I tad mi je K.L. rekao da se skinem do gola. Nisam na to pristao, a nalazili smo se 50 metara od suvozačeve strane auta. K.L. se pritom obraćao vozaču, a meni je pokazao rukom da pogledam u unutrašnjost auta. Od straha sa pogledao i vidio na suvozačevu sjedalu metalni cjevasti predmet koji je bio prekriven jaknom svjetlije boje. Vidljiv je bio samo vrh tog predmeta i bio je to pištolj koji je na samom vrhu imao ciljnik. K.L. mi je potom ponovno naredbodavnim i prijetećim glasom rekao da se skinem. A kako sam vidio da se radi o dvojici muškaraca i da je u autu možda i pištolj, od straha sam počeo skidati svu odjeću sa sebe – prisjetio se A.S..</p><p>Golog su ga počeli, kako priča, slikati mobitelom. Htio je da se okreće i pozira te mu je već tada rekao da će ga tim fotografijama ucjenjivati i slati ih svima kako bi ga kompromitirao.</p><p>- Tražio je i da mu mjesečno isplaćujem određeni iznos i da će mi naknadno reći koliko točno i kako da mu uplaćujem. Pokazao mi je četiri fotografije mene golog. Zaprijetio mi je da ga ni slučajno ne smijem prijaviti policiji jer da će ubiti mene i moju obitelj. Kad je odlazio, rukom je prešao preko grla pokazujući da će me priklati. Njih su dvojica otišla, a ja sam bio prestravljen, nemoćno sam se osjećao i opravdano se bojim za svoju obitelj – opisivao je dramatične trenutke u tužiteljstvu A.S.</p><p>Optuženi muškarci se ne osjećaju krivima, a supruga koja je pokrenula aferu koristi zakonsku blagodat nesvjedočenja.</p><p>Alžirac K.L., koji je za sebe rekao da je maser sa završena dva razreda srednje škole i s primanjima od 2500 eura u jednoj ustanovi tvrdi da nije prijetio, niti je žrtvu slikao a kamoli tražio novac. Njegov partner u zločinu, inače otac dvoje djece i s privremenim boravkom u RH je pak otkrio da mu je K.L. ponudio 100 kuna za prijevoz do određene lokacije.</p><p>- Obećao mi je 100 kuna nagrade za vožnju pa sam ga poslušao. Vidio sam da K.L. priča s jednim čovjekom, da je bio jako ljut, razgovarali su oštro. A ja sam bio sam u autu i nisam se htio miješati. Gledao sam svoj mobitel. I iskreno nisam vidio da bi se ta druga muška osoba skinula do gola i da ga je K.L. fotografirao – pravdao se H.E.O. tvrdeći da u autu pištolja nije bilo.</p>