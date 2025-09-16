Spektakularna snimka: Ronioci kraj Palagruže uništili zaostalu bombu iz Drugog svjetskog rata

U moru uz otok Palagružu pronađena je aviobomba, najvjerojatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata, na dubini od oko devet metara. Nakon dojave, na teren je upućen specijalizirani tim protueksplozijskih ronitelja Jedinice specijalne i interventne policije iz Splita.

Pokretanje videa... 00:42 U moru uz otok Palagruža uništena bomba iz Drugog svjetskog rata | Video: Policijska uprava splitsko-dalmatinska

Preliminarnim pregledom utvrđeno je da bombu nije moguće sigurno izmjestiti, zbog čega je donesena odluka o njezinu uništenju na mjestu pronalaska. Policijski službenici su u 15:15 sati proveli kontroliranu eksploziju kojom je eksplozivno sredstvo uništeno bez ikakvih posljedica ili oštećenja u okolini.

Foto: mup

Protueksplozijski ronitelji JSIP-a Split dio su specijalnih policijskih struktura i raspolažu opremom za zahtjevne intervencije pod morem. Njihove zadaće uključuju pronalazak, uklanjanje i neutralizaciju eksplozivnih sredstava poput mina, granata i bombi, ali i preventivne preglede sumnjivih objekata, osiguravanje javnih okupljanja te pomoć drugim policijskim jedinicama u podvodnim operacijama.

Riječ je o policijskim službenicima s vrhunskim ronilačkim vještinama i specijalizacijom za rad s minsko-eksplozivnim sredstvima, kojima se povjeravaju najsloženiji zadaci – od spašavanja i potrage za nestalima do neutralizacije eksplozivnih naprava u vodi i na obali.