Spektakularno putovanje nad starim kontinentom

Nova serija u šest nastavaka može se pohvaliti spektakularnim snimkama iz zraka, koje pokazuju neke od najživopisnijih europskih zemalja, kultura i izuzetnih spomenika. Poletite s Europom iz zraka dok National Geographic kreće na impresivno zračno putovanje širom kontinenta i omogućava spektakularan pogled, jedinstven uvid i najnoviju perspektivu na neke od najboljih europskih kulturnih i zemljopisnih znamenitosti.

Kraljevina Španjolska zauzima veći dio Pirinejskog poluotoka i omiljena je turistička destinacija brojnih svjetskih putnika. Oštra i turbulentna povijest ostavila je traga na raznolikoj arhitekturi čija je ljepota posebice reprezentativna iz zraka, pogotovo kada je riječ o Barceloni. Vizualni identitet katalonske prijestolnice oblikovala su djela jednog od najinovativnijih arhitekata ikada - Antonija Gaudíja. Sagrada Familia – kapitalno je djelo njegova stvaralaštva, koje je za njegova života ostalo nedovršeno. Završetak radova na čuvenoj bazilici, koja svojim izgledom dominira barcelonskim nebom, preuzeli su njegovi suradnici prema njegovim planovima. Gradnja crkve obilježila je cijelo 20. i lagano se protegla na 21.stoljeće. Burna događanja pratila su cijelu njenu izgradnju te je tako ona i prekinuta 1935. godine zbog Španjolskog građanskog rata, tijekom kojega je izgorio dio bazilike s izvornim Gaudíjevim modelima i planovima. Radovi su ponovno pokrenuti nakon pada Francova režima '70ih. Danas, nakon 136 godina gradnje, ona još nije završena. Pretpostavlja se da će se vjerojatno do 2026. godine projekt uspjeti privesti kraju. Monumentalna Gaudíjeva vizija, s naglaskom na visini, trebala je simbolizirati jedinstvo neba i zemlje, a danas predstavlja jednu od najkompleksnijih i najzanimljivijih građevina u Europi.

Kulturno bogatstvo i raskoš, strast, autentičnu tradiciju u kombinaciji s inovativnom arhitekturom Španjolske, gledatelji će moći pogledati u potpuno novoj perspektivi u serijalu „Europa iz zraka“ u nedjelju, 15. prosinca u 22:00h na National Geographic-u.

Nizozemska je možda mala država s mnoštvom ograničenja. Međutim, ono što bi na prvi pogled moglo izgledati kao nedostatak, Nizozemci su uspješno pretvorili u svoju prednost. Zahvaljujući inženjerskim inovacijama i duhu zemlje, ova se mala država izborila za svoje mjesto na svjetskoj pozornici. Jedan od zaštitnih simbola Nizozemske su zasigurno vjetrenjače. Zbog geografske pozicije i građe u kojoj nema visoravni, vjetrovi mogu puhati neometano i stvarati velike količine električne energije. Jedna vjetrenjača je dovoljna kako bi se stvorila električna energija za 2000 domova. Nizozemski inženjeri vrhunski su stručnjaci koji uz pomoć visoke tehnologije i sveobuhvatnog znanja uspijevaju postaviti vjetrenjače čak i u najgorim vremenskim neprilikama. Stoljetna tradicija u izgradnji vjetrenjača posebice je vidljiva u pokrajini Južna Holandija, selu Kinderdijk. Selo je danas jedno od najpoznatijih turističkih atrakcija u Nizozemskoj i to zbog tradicionalnih vjetrenjača koje su oko 300 godina stare. Postavljene su početkom 18. stoljeća kako bi ispumpale vodu iz kanala. Neke od njih su i danas u uporabi.

Njemačka - zemlja poznata kao gospodarska okosnica Europe, snažan proizvođač automobila, najveći europski izvoznik, ima i malo neobičnu stranu u kojoj njeni stanovnici žive netipične živote izolirani na otocima Sjevernog mora. Riječ je o Halligen otocima koji su nekoć bili dio kopna ili većih otoka koji su zbog erozije postali izolirani. Ostale su stvorile plime. Otočić Langeness, koji ima jedva 100 stanovnika, a jedini je otok kojem se može pristupiti željeznicom i to tijekom oseke. Željeznica nije namijenjena kako bi prevozila putnike, već poštu njenim stanovnicima. Živopisni poštar, podijelit će u ovom fascinantnom serijalu svoju priču o životu i radu pod snažnim utjecajem moćnog mora.

U 18. stoljeću ručna se proizvodnja počela zamjenjivati parnim strojevima. Ovu gospodarsku promjenu poznajemo pod nazivom - Prva industrijska revolucija. S obzirom da je Engleska bila svjetski lider u manufakturnoj proizvodnji, s povećanjem potrebe za manufakturnim radom došlo je i do potrebe za ubrzanjem proizvodnje. Engleska je počela ulagati jako puno sredstava u izume, a tako je i došlo do izuma parnog stroja. Ova revolucija je izmijenila sliku svijeta. Dartmouth parna željeznica omogućava putovanje parnim vlakom iz 19. stoljeća, a posebno je poznata atrakcija među turistima koji posjećuju Englesku ljeti. Parna turneja kreće se na liniji između Paigntona i Kingsweara, s pogledom na more s jedne strane i pogledom na rijeku Dart s druge strane.

Pogled iz zraka na Poljsku otkriva naciju koja prolazi kroz zapanjujući preobražaj. Sjeverni dio danas izgleda idilično i spokojno. Samo malo bolji pogled otkriva ožiljke koji su nastali u recentnoj povijesti. O tome svjedoči i dvorac Malbrok koji se nalazi samo 45 kilometara jugoistočno od Gdanjska. Prekrasna kolosalna fortifikacija crvenih krovova najveći je srednjovjekovni dvorac u Europi. Teutonski vitezovi zaslužni su za njegovu gradnju koja je počela u 13. stoljeću, a trajala je 230 godina. Iz zraka dvorac izgleda prekrasno i veličanstveno, ali pogled iz blizu pokazuje izmjenu starih i novih opeka, u nekim dijelovima i otiske metaka… Naime, dvorac je 1945. godine bio središte bitke između Nijemca i Sovjeta i bio je gotovo u potpunosti devastiran. Obnovljen je do u detalja u godinama nakon rata. Danas je simbol Poljske, ali i teške povijesti kroz koju je ova nacija prolazila.

„Pomoću zadivljujuće fotografije i privlačnih detalja kakve i očekujete od National Geographica, EUROPA IZ ZRAKA prikazuje nevjerojatan preobražaj Europe unutar jedne godine, od svijetlog i vedrog života ljeti do intenzivno hladnog pokrova zimi I svega što se događa između. Nadamo se da će sve očarati ova nova serija, koja vodi gledatelje na zapanjujuće vizualno putovanje te da će nam se pridružiti na tom jedinstvenom I predivnom putovanju kroz tu regiju” rekao je Matt Taylor, VP, direktor dokumentarnog programa za National Geographic Ujedinjeno Kraljevstvo, Europu i Afriku.

Posljednja epizoda serijala „Europa iz zraka“ premijerno će biti prikazana 15. prosinca u 22:00h na National Geographicu.



