Špica je sezone, a gostiju baš i nema: 'Privatni smještaj je ove godine podbacio oko 7 posto...'

Od početka godine, zaključno sa 7. srpnjem, u Hrvatskoj je, prema podacima sustava eVisitor, ostvareno 8,1 milijun dolazaka i 33,5 milijuna noćenja, a to u odnosu na lani predstavlja rast od pet posto u dolascima i dva posto u noćenjima. Što se dolazaka tiče, hoteli u odnosu na lani bilježe rast od 7,48 posto, objekti u domaćinstvu 4,76 posto, a kampovi 2,20 posto, podaci su Hrvatske turističke zajednice. Top tržišta po ostvarenim noćenjima u dosadašnjem dijelu godine su: Njemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Poljska i Češka, dok su top destinacije: Dubrovnik, Rovinj, Split, Poreč, Zagreb, Umag i Zadar.

- Razgovarao sam s našim članovima u Dalmaciji, Istri i Kvarneru te je obiteljski smještaj podbacio sedam posto i više. To se odnosi na razdoblje od početka godine pa do kraja lipnja. Na početku smo srpnja i nama je popunjenost na razini Hrvatske 75 posto. Špica je sezone, a gostiju nema - rekao je Mirko Bulić, predsjednik Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja.

Cijene smještaja u odnosu na lani porasle su od 10 do 15 posto, što je rezultat inflacije. Bulić navodi kako to nije razlog manjeg broja gostiju, no navodi kako te cijene ne igraju toliko ulogu.

- Na glasu smo da smo skupa destinacija, a kad se i spuste cijene smještaja, nema gostiju. Riječ je o tome da je izvanpansionska potrošnja jako skočila. Ne znam što bih za to rekao, a posljedica je da su nam restorani, primjerice, poluprazni. Prošli mjesec obišao sam cijelu Italiju i cijene su normalne. Mi smo išli s tim cijenama malo previše, a konkurencija od Grčke, Turske, Italije pa do Crne Gore to jedva čeka - navodi Bulić.

Upozorio je kako je Hrvatska na granici rentabiliteta i održivog razvoja obiteljskog smještaja.

- Situacija postaje pomalo opasna. Imamo više smještajnih kapaciteta nego nama srodne destinacije. To se izmaklo kontroli. Problem je što dio njih posluje u sivoj zoni. Već dulje upozoravamo da u tom segmentu treba napraviti reda - poručio je Bulić.

Prema njegovim informacijama, hoteli su nam u špici sezone popunjeni ni 90 posto. Ministar turizma Tonči Glavina nedavno je rekao kako je omjer cijene i kvalitete u Hrvatskoj dobar, ali i upozorava da turistički sektor ne smije biti pohlepan.

- Nema nikakvog razloga da mi budemo jeftiniji od Italije i Španjolske, ali isto tako ne smijemo biti ni skuplji. Mislim da je ključna stvar zadovoljstvo gosta pruženom uslugom. Kad imate zadovoljnoga gosta, onda nemate problem s eventualnom percepcijom skupe destinacije - rekao je Glavina.