Špijun? Ne želi u Tunis jer mu tamo prijeti smrtna kazna...

Županijski sud u Velikoj Gorici u srijedu će objaviti odluku hoće li Tunisu izručiti Sarajliju Alema Čamdžića Čamca (46). Oni ga traže zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu Mohammeda Zouarija, Hamasova stručnjaka za dronove. Ako ga ondje osude, prijeti mu i smrtna kazna.

Prije nego što su Čamdžića u utorak doveli na sud, zgradu su okupirali teško naoružani interventni policajci. Pokrili su svaki kutak zgrade i dvorišta, a uhićenog su uveli na stražnji ulaz. Kako neslužbeno doznajemo, Čamdžić se protivio izručenju, kao i njegov odvjetnik Krešimir Škarica.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Iznijeli smo čitav niz argumenata kako bismo spriječili izručenje. Postupak se vodi po međunarodnoj tjeralici, ne po europskom uhidbenom nalogu, što podrazumijeva da postoje još dvije instancije koje to moraju odobriti. To su Vrhovni sud i ministar pravosuđa - kazao je kratko Škarica. Dokumentaciju koju je Tunis poslao Hrvatskoj opisao je kao manjkavu s obzirom na to da se radi o ozbiljnom kaznenom djelu. Nije želio komentirati navode o Čamdžiću koji su se pojavili u javnosti, kao što je onaj da je radio za izraelsku tajnu službu. Napomenuo je da se radi o delikatnom međunarodnom slučaju te da zbog interesa Čamdžića ne smije komentirati slučaj.

Inače, Čamdžić se proslavio 90-ih godina tijekom obrane Sarajeva kao član Armije BiH. Navodno je ondje radio kao diverzant te je o njemu čak snimljen i dokumentarni film imena “Čamac”. O mogućnosti da su ga izraelske tajne službe vrbovale da radi za njih, stručnjak za sigurnost i vanjsku politiku Zoran Kusovac kaže da je to problem loše organiziranih tajnih službi BiH.

- Loše rade jer tri strane ne vjeruju jedna drugoj. Ne razmjenjuju podatke, pa je zato i moguće da stranci ondje regrutiraju ljude. Ideologija i vjera stranim tajnim službama kod vrbovanja nisu važne - kaže Kusovac. Dodao je da Izraelci nikad ne komentiraju takve slučajeve u kojima ih se optužuje, pa ih tako neće niti opovrgnuti.

- Izraelci su inače sposobni za takve likvidacije i u povijesti su imali niz uspješnih, ali i neuspješnih operacija. Među prvima su uveli praksu da bilo gdje u svijetu ubiju političke protivnike. Tako je 1990. u Bruxellesu ubijen kanadski inženjer Gerald Bull, koji je radio na projektima super topova. Svi podaci i način djelovanja upućivali su na Izraelce iako im to nikad nije dokazano - kaže Kusovac. Osim toga, Kusovac navodi i da je pokojni palestinski vođa Jaser Arafat krajem 80-ih optužio izraelske vlasti da su ga pokušali ubiti dok je boravio u Tunisu.