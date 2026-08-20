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OTPAD U GOSPIĆU

Špika prozvao umirovljeničke organizacije zbog šutnje o ekocidu u Gospiću i Lici

Piše HINA,
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Špika prozvao umirovljeničke organizacije zbog šutnje o ekocidu u Gospiću i Lici
Zagreb: Konferencija za medije nakon okruglog stola "Zakon o mirovinskom osiguranju, nove izmjene nove nepravde!?“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Špika u priopćenju propituje mogu li financijske ovisnosti udruga kao što su Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Maticu umirovljenika Hrvatske (MUH) o državnim i europskim sredstvima te političke veze utjecati na njihov javni istup

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika u četvrtak je prozvao izostanak javne reakcije umirovljeničkih organizacija po pitanju ekocida u Gospiću te postavio pitanje utječe li njihova financijska i politička povezanost s vlastima na takvu šutnju.

Špika u priopćenju propituje mogu li financijske ovisnosti udruga kao što su Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Maticu umirovljenika Hrvatske (MUH) o državnim i europskim sredstvima te političke veze utjecati na njihov javni istup i spremnost na kritiku vlasti. 

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Kritike je uputio i predsjedniku Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Marinku Lukendi koji nije izjasnio svoj stav o slučaju te predsjedniku Stranke umirovljenika (SU) Lazaru Grujiću koji, kako tvrdi Špika, još uvijek duguje odgovore javnosti o financiranju izborne kampanje 2024. godine.

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno zaključuje kako predstavnici umirovljenika ne bi smjeli ignorirati moguću ekološku ugrozu koja pogađa i starije građane.

"Umirovljenici žive i u Gospiću i u Slavoniji i u Dalmaciji. Oni udišu isti zrak i piju istu vodu kao i ostatak građana, no njihova krhkija biološka dob čini ih prvim žrtvama ekocida. Nemoguće je vjerodostojno zastupati interese starijih osoba ako ste radi osobnih fotelja, stranačkih privilegija ili redovnih isplata iz proračuna spremni zatvoriti oči pred ekološkom katastrofom koja im ugrožava živote", navodi Špika.

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