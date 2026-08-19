FOTO Ovo čeka hitnu sanaciju! Pogledajte kako iz zraka izgleda ekološka bomba u Gospiću

Snimke iz zraka otkrivaju razmjere ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, oko kojeg se posljednjih mjeseci upozorava na ozbiljnu opasnost za okoliš i zdravlje ljudi. Na lokaciji se nalazi oko 37.000 tona otpada, a problem je posebno zabrinjavajući zbog mogućnosti onečišćenja tla i podzemnih voda.
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Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Fotografije iz zraka najbolje pokazuju razmjere cijelog problema. Velike količine otpada nagomilane su na prostoru koji je postao jedna od najvećih ekoloških tema u Gospiću, ali i na nacionalnoj razini.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na problem ilegalno odloženog otpada mjesecima upozoravaju građanske inicijative i lokalni stanovnici, koji traže hitnu reakciju nadležnih institucija.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zbog ozbiljnosti situacije predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora, na kojoj bi se trebalo raspravljati o opasnom otpadu u Gospiću i mogućim rješenjima za njegovu hitnu sanaciju.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Posebna zabrinutost odnosi se na procjedne vode i mogućnost njihova prodora u podzemlje. Upravo je sprječavanje daljnjeg onečišćenja jedan od ključnih zahtjeva onih koji traže što bržu reakciju države.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Problem je dodatno dobio na težini nakon što je Državni inspektorat ranije utvrdio nepravilnosti te zatražio zaustavljanje određenih aktivnosti povezanih s odlaganjem i prekograničnim prometom otpada.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Dok se čeka konkretan potez države, 37.000 tona otpada i dalje se nalazi na lokaciji, a fotografije iz zraka daju jasnu sliku razmjera ekološkog problema koji je uznemirio stanovnike Gospića i okolice.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pogledajte u galeriji kako izgleda ekološka bomba u Gospiću iz zraka.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL