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37.000 tona otpada

FOTO Ovo čeka hitnu sanaciju! Pogledajte kako iz zraka izgleda ekološka bomba u Gospiću

Snimke iz zraka otkrivaju razmjere ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, oko kojeg se posljednjih mjeseci upozorava na ozbiljnu opasnost za okoliš i zdravlje ljudi. Na lokaciji se nalazi oko 37.000 tona otpada, a problem je posebno zabrinjavajući zbog mogućnosti onečišćenja tla i podzemnih voda.
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Fotografije iz zraka ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 23

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