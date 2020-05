Spikaj, parlaj i šprehaj uz Profil Klett

Poznavanje stranih jezika neupitno je korisna vještina jer nas obogaćuje i otvara nam nove vidike, olakšava usvajanje novih znanja te nam već od malih nogu omogućava ulaganje u korisnu životnu i poslovnu kompetenciju.

Izdavačka kuća Profil Klett jedina u Hrvatskoj ima odobrene udžbenike za sve glavne strane jezike (engleski, njemački, talijanski, francuski i španjolski) i segmente učenja tih jezika u osnovnim i srednjim školama. Uz to, Profil Klett jedini je izdavač koji nudi baš sve što je potrebno za učenje i poučavanje navedenih pet jezika: od slikovnica namijenjenih predškolskoj dobi, preko rječnika u najrazličitijim kombinacijama, gramatičkih priručnika i drugih didaktičkih materijala pa sve do literature za profesionalno usavršavanje, tečajeva za samostalno učenje stranih jezika te časopisa i prilagođenih uspješnica svjetske literature na svim jezicima.

Učite strane jezike u školskoj klupi ili u pokretu

Kako bi ponudili najbolji i najbogatiji sadržaj na domaćem tržištu, u Profil Klettu već godinama surađuju s jedanaest najvećih svjetskih izdavačkih kuća za strane jezike, kao što su Oxford za engleski, Klett za njemački ili Hachette za francuski jezik. Zahvaljujući tim suradnjama, osim pet glavnih jezika, ova izdavačka kuća nudi i literaturu za brojne slabije zastupljene jezike, kao što su švedski, norveški, ruski, nizozemski, danski ili češki, a na upit mogu dobaviti i materijale i literaturu za bilo koji drugi jezik. Želite naučiti čitati kineski ili vam je možda potreban englesko-arapski rječnik? Pripremate se za međunarodni jezični ispit? Potrebno vam je usavršavanje prezentiranja na engleskom jeziku kako biste bolje funkcionirali u poslovnom okruženju? Obratite se Profil Klettu strana-izdanja@profil-klett.hr jer oni zasigurno imaju rješenje za vas!

Foto: PROFIL KLETT

Uz državne osnovne i srednje škole, Profil Klett surađuje i s mnogim drugim institucijama i ustanovama koje nude pouku stranih jezika ili literaturu za učenje stranih jezika, kao što su vrtići, igraonice, škole stranih jezika, fakulteti, instituti, ministarstva, knjižnice, knjižare... Bogat asortiman izdanja Profil Kletta moguće je kupiti u tiskanom i digitalnom izdanju (ili u kombinaciji), a nude i rješenja koja vam omogućavaju učenje stranog jezika u pokretu, tzv. on the go pristup.

Za sve ostalo tu su IZZI i udžbenici

Uz brojne mogućnosti za učenje stranih jezika, ova izdavačka kuća nedavno je na svojoj mrežnoj stranici www.profil-klett.hr predstavila i nove udžbeničke komplete i nastavne materijale i za ostale predmete za školsku godinu 2020./2021. Nova generacija udžbenika Profil Kletta potpuno je usklađena sa zahtjevima predmetnih kurikuluma te je sve njihove udžbenike i nastavne materijale odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Uz suvremene i interaktivne sadržaje na digitalnoj platformi IZZI, koja se kontinuirano nadopunjuje i usavršava, novi udžbenici i nastavni materijali Profil Kletta čine moderan, pouzdan i dinamičan komplet za nove generacije. Tako, primjerice, materijal za nastavu prirodoslovnih predmeta za više razrede osnovnih škola, uz udžbenik i radnu bilježnicu, sadržava i kutiju s radnim priborom za projektnu i istraživačku nastavu, radne listiće, materijal za učenike s teškoćama u učenju, PowerPoint prezentacije, priručnik za učitelje s dnevnim pripremama te ispite znanja.

Foto: PROFIL KLETT

Tema: Promo sadržaj