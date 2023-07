Spinneri, Lifteri i Flameboti - borbeni roboti su opet u ringu

Studentske borbe robota se nastavljaju - u subotu je na FER-u održan prvi krug Fightboticsa, pravi sparing za sve one koji žele testirati prototipe, preinake i nove dodatke na svojim botovima. Tako su se u ponovnom okršaju našli prošlogodišnji finalisti, od kojih je ekipa FSB-ovih studenata ponovno izvukla deblji kraj. Ali, organizatori su jako zadovoljni, posebno time što su timovi samo konkurencija na dan natjecanja, dok kroz pripreme razmjenjuju ideje i komponente kako bi svi botovi na kraju ispali što kvalitetniji.

No, kako je sve počelo?

Ovaj event samo je nastavak onoga koji se održao u studenom prošle godine, ali i najava ovogodišnjeg, drugog po redu Fightboticsa. Riječ je o studentskom natjecanju u borbi robota, jedinstvenom na ovim prostorima. Prvi se održao lani, okupio je čak šesnaest timova - od srednjoškolaca, do poduzeća te 400 sudionika. I kažu da svi imaju jednake šanse - važna je kreativnost, volja, i naravno, financije.

- Sve je otvoreno - protivnik ti može biti bilo tko. Ne mora značiti da će neka iskusnija firma pobijediti studente - upravo je stvar u tome što je ovo svima novo iskustvo u kojem se nisu imali priliku iskušati. Najviše igraju trud i kreativnost, pa nam se dogodilo da je studentski tim pobijedio firmu, a srednjoškolski studente - stvori se dinamično okruženje jer su tu svi jednaki. Možda je jedina prednost da, što više uložiš u robota, to će biti kvalitetniji. No, ni to ne mora biti presudni faktor. Ipak je to skup sport, pa smo uspjeli organizirati financije za studentske timove kako bi im pomogli s komponentama i materijalima, a neki timovi su pronašli dodatne sponzore i na kraju napravili super stvar. - ispričala nam je Marta Vukoja, suvoditeljica projekta i studentica treće godine Strojarstva.

Ona je s kolegama Dorianom i Vedranom pokrenula cijeli projekt. Dorian, student elektrotehnike i veliki entuzijast robotskih borbi, privukao je i prijatelja Vedrana, studenta zrakoplovstva, te su se u početku borili međusobno, a tek onda je došla ideja o širenju na neku veću razinu. I tako je po uzoru na američki BattleBots krenuo i Fightbotics. Krenuli su u potragu za sponzorima i financijama te su im se priključile kolege Hana i Marin. Za projekt su dobili i Rektorovu nagradu, a sad su osnovali i udrugu za sve entuzijastične kolege - Studentski makerspace Strojarnica, kroz koju se nadaju nastaviti s radionicama i projektima.

Foto: Lola Vejzovic Sremec/PIXSELL

Najzanimljiviji dio za posjetitelje svakako su oružja kojima roboti barataju. Riječ je o manjim botovima, koji prema pravilniku mogu težiti do 1,3 kilograma i moraju stati u kutiju dimenzija 30x30x30 centimetara, pa je konstrukcija većinom izrađena od lakših materijala, 3D printanjem, a samo oružje je od čelika, aluminija, pa čak i titana ili očvrsnutog čelika. Jedno od najpopularnijih je Spinner - oružje s velikom rotacijom koje jednostavno, kad dotakne, pošto se rotira velikom brzinom, odbaci predmet. Tu su i Lifteri, koji imaju mehanizam kojim mogu podići drugog robota i prebaciti ga na naopako - ako mu tad kotači više ne mogu dotaknuti površinu, sudi se knockout.

- Jako je dinamično, uvijek se nekom dogodi kvar u zadnji tren, ili se nešto zapali. Sad su nam se trebali produžiti i kolege s riječkog sveučilišta, ali im se pojavio isti problem kao i nama lani - fakultet im je odlučio financirati izradu robota, ali im komponente nisu stigle na vrijeme. Javili su se i iz Siska, a TVZ je napravio cijeli tim mentora od šest profesora koji će pomoći studentima s natjecanjem. Oduševila nas je i jedna srednja škola koja je našla dva sponzora i tako napravila robota. Baš kao da je započeo neki val zanimljiv svima, od djece do starijih. Bilo mi je super i doći na faks i vidjeti kako dva tima međusobno razmjenjuju komponente, što znači da svi konkurencija samo na dan natjecanje, a inače su si samo pomagali kako bi se napravilo što više i što kvalitetniji botovi - prepričala je Marta.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sve se, ukratko svede na mehaničko oštećenje robota uslijed nekog udarca, eksplozivnog udara ili slično. Postoje i neke stvari koje su zabranjene - ne može se štrcati voda na nečiju elektroniku jer, kako kažu, nije zabavno, nije u duhu natjecanja. Prošle godine je atrakcija bio Flamebot kojemu je bacačem plamena cilj bio zapaliti drugog robota. Istaknuli su da su ponosni na ovakvo nešto, što na tržištu poprilično naklonjenom IT-u i programiranju, povezuje elemente elektronike, mehanike i konstruiranja.

Imaju još puno ciljeva - glavni im je omogućiti čim veći budžet za studentske timove i pronaći adekvatan prostor - roboti se bore u specijalno dizajniranoj areni jer je riječ o jako velikim brzinama kojima se sudaraju, a moraju smjestiti i publiku i natjecatelje, zatim pronaći i prostor za udrugu i radionice, te proširiti suradnju s dodatnim inženjerskim firmama. Planiraju se javiti i svim sličnim fakultetima u regiji - potaknuo ih je čovjek iz Italije koji im se javio s željom za sudjelovanjem jer u okolici nema ništa slično.

- Pozivamo sve na prijavu, čak i one bez iskustva jer nakon prijave mogu doći na radionice, imamo odlične mentroe, a i mi smo uvijek smo tu za sve nejasnoće ili probleme. Na web stranici je puno detalja, kao i YouTubeu, a posebno potičemo timski rad i tu kombinaciju vještina - ne treba jedna osoba imati cijeli skillset, već je super da se studenti umreže i povežu sa svim znanjem. - zaključila je Marta.