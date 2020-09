Splićanin Goran je leteći borac protiv korona virusa: 'Pacijente prevozimo u izolacijskoj kapsuli'

Medicinski tehničar iz Splita u tri godine prošao je najmanje 80 zemalja brinući se za pacijente. Letio je s pacijentima i u ratna područja. Kaže, to je dio posla

<p><strong>Goran Franić </strong>je leteći medicinski tehničar. Svestrani Splićanin skoro tri godine bavi se jednim od najuzbudljivijih zanimanja današnjice - radi za tvrtku koja prevozi pacijente avionima.</p><p>To ujedno znači da ovaj 38-godišnjak u zadnje vrijeme sudjeluje i u prebacivanju oboljelih od korona virusa. Do sada je prevezao njih desetak. Na dužnosti je 18 dana mjesečno, a ni sam nije siguran koliko je zemalja obišao. Nagađa da ih je oko 80. Prvo pitanje koje se nameće jest kako mu izgleda prosječni radni dan.</p><p>- To u ovom poslu ne postoji. Kad sam u pripravnosti, tad obično vrijeme provodim u stanu u Nürnbergu ili obavljajući obaveze po gradu - počinje svoju priču o Franić.</p><p>U pripravnosti Goran Franić čeka raspored leta i tad počinje uzbudljiviji dio posla.</p><p>- Nakon što dobijem telefonsku obavijest da mi je dodijeljen let, stižu e-mailovi s planom putovanja i podacima o pacijentu te procjenom od strane 'medical directora', gdje se navodi pod kojim uvjetima se pacijent smatra sposobnim za let - nastavlja svoju priču Goran. Ističe kako je to jedan od važnijih dokumenata jer donosi izvješće o tome koliko je pacijent uopće stabilan da izdrži let bez neželjenih posljedica i komplikacija.</p><p>- Tad počinje priprema opreme i zrakoplova. U hangar dolazimo dva ili dva i pol sata prije leta, ovisno o tome je li to normalan 'Air Ambulance' let ili je u pitanju prijevoz Covid-19 pozitivnog pacijenta u izolacijskoj kapsuli. Uz pomoć check listi pregledavamo i pripremamo opremu, koju zatim ukrcavamo u zrakoplov. Tad mi prolazimo sigurnosnu provjeru i slijedi ukrcavanje. Tijekom leta pripremamo opremu koja će nam trebati i detaljnije proučavamo medicinsku dokumentaciju - opisuje Goran.</p><h2>Hitna stiže po pacijenta</h2><p>Nakon što slete na odredište u kojem će preuzeti pacijenta, vozilom hitne pomoći odlaze u bolnicu, gdje obavljaju transfer, a zatim se vraćaju na aerodrom i kreću prema konačnom odredištu.</p><p>- Tijekom leta s pacijentom obavljamo sve zadaće tipične za jedinice intenzivne njege. Pratimo vitalne funkcije, održavamo prohodnost i higijenu dišnog puta, uzimamo uzorke krvi za analizu plinova i slično. Nakon dolaska na destinaciju s pacijentom u vozilu hitne idemo u bolnicu, gdje ga predajemo. Nakon obavljene predaje vraćamo se u zrakoplov ili idemo u hotel, ovisno o napravljenom planu putovanja i eventualnim sljedećim misijama letovima - kaže naš sugovornik.</p><p>Pretpostavili smo da u zadnje vrijeme ima posla preko glave, uzevši u obzir situaciju s korona virusom, no izgleda da smo bili u krivu:</p><h2>Vodeći su po Covid-prijevozu</h2><p>- Manje je turizma, dakle manje ljudi obolijeva izvan domovine, pa je potreba za evakuacijom samim time manja. Tržište osjeća posljedice Covid-19 krize. Srećom, moja kompanija je na vrijeme nabavila i uvela ponudu izolacijske kapsule te trenutno držimo vodeće mjesto po pitanju prijevoza Covid-19 pozitivnih pacijenata - dodaje Goran, koji baš i nema previše kolega. Ovim se poslom bavi malo ljudi. Potražnje ima, veli nam Splićanin, ali više za regionalne male kompanije ili kao medicinska posada na helikopterima za hitnu pomoć. A adrenalina u tom poslu ne nedostaje.</p><p>- Bilo je uzbudljivih trenutaka. Bilo je i vrlo jakih, iznenadnih turbulencija tijekom kojih smo i mi i oprema letjeli kabinom - priča Goran. No osim uzbuđenja, ne može zaboraviti ni trenutke koji su, malo je reći, bili rizični. Nije ih se sigurno lako ni prisjetio Goran. Nabraja ih kao dio posla.</p><p>- Bilo je tu slijetanja u vojnu bazu u Afganistanu dok je trajao minobacački napad na obližnji outpost... Bilo je reanimacija u letu. Osobno, najviše straha sam doživio u Port Harcourtu u Nigeriji - rekao je Goran, koji radi za njemačku tvrtku.</p><p>I u Hrvatskoj postoji tvrtka koja se medicinskim prijevozom bavi od 2015. te su tad medijima pojasnili kako takav let stoji nekoliko tisuća eura.</p><h2>Ovako izgleda posao medicinskog brata</h2><p>Prvo stiže poziv s dodjelom leta. Mailom dobije plan putovanja i podatke o pacijentu s procjenom 'medical directora', u kojem stoji pod kojim je uvjetima pacijent spreman za let. Potom kreće priprema opreme i zrakoplova, zbog čega je u hangaru dva sata prije leta te na kraju ukrcaj Covid-putnika. </p><p> </p>