Splićanin nestao u Crnom moru. Spavao je gdje je udario dron

Hrvatski pomorac nestao je 15. listopada u napadu dronovima na tanker Wine Trader u Crnom moru. Prema navodima dobro obaviještenog izvora za Slobodnu Dalmaciju, riječ je o 61-godišnjem Splićaninu, kojemu još nema traga.

Napad se dogodio oko 5 sati ujutro, dok je posada spavala u smještajnom dijelu broda, koji je izravno pogođen. Izvor procjenjuje da nestali nije bio prvi časnik palube, nego vjerojatno drugi ili treći.

Na brodu su bila još dvojica hrvatskih pomoraca, državljanin BiH i devet Beninaca. Šest Beninaca također se vodi kao nestalo. Drugi hrvatski pomorac zadobio je površinske opekline, a nakon kratkog boravka u bolnici smjestili su ga u hotel.

Podsjećamo, jedan hrvatski pomorac nije pronađen, a drugi je ozlijeđen u napadu bespilotnim letjelicama na brod u Crnom moru koji se dogodio 15. listopada.

Kemijski tanker Wine Trader koji plovi pod zastavom San Marina napadnut je 15. listopada dok se nalazio 13 nautičkih milja jugoistočno od Suline, rumunjskog mjesta na samoj granici s Ukrajinom, reklo je Ministarstvo.

Prema dostupnim informacijama požar na plovilu s 12 članova posade izbio je nakon napada bespilotnim letjelicama. Pet članova posade je spašeno, a za sedam se tragalo, no potraga je prekinuta.

Službeni Bukurešt sumnja na ruske dronove.

*uz korištenje AI-ja