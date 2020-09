Na istu temu obratio se i Ravnateljstvu civilne za\u0161tite MUP-a.

<p>Društvenim mrežama širi se objava jednog Splićanina koji tvrdi da su migranti oteli djeda njegova prijatelja u okolici Aržana, a splitska policija danas je izvijestila kako su prijavu o tom događaju zaprimili.</p><p>- Prijatelju su migranti jučer oteli dida M.B., četvorica njih u okolici Aržana. Jedan od četvorice imao je uperen pištolj, te su prisilili starog čovika koji je nedavno imao i operaciju da ih kroz šumu odvede na lokaciju označenu na topografskoj karti te mikrolokacije - napisao je Splićanin na Facebooku.</p><p>- Čovik je prolazio kroz šumu i drače, sve dok ih nije doveo na lokaciju koju su tražili. Tamo ih je dočekala druga skupina migranata, pa su dida pustili nazad.</p><p>Vratio se doma izmoren i izgreban, jer je pješačio nekoliko kilometara kroz šumu. Jedan od četvorice govori bosanskim jezikom, ne baš savršeno - piše u statusu na Facebooku.</p><h2>Policija zaprimila prijavu o otmici starijeg muškarca i radi na slučaju</h2><p>"U odnosu na zaprimljenu prijavu da 73-godišnjeg muškarca da su mu u nedjelju 30. kolovoza, za sada nepoznati muškarci, oko 15 sati navodno zaprijetili oružjem, dok se vraćao iz Republike Hrvatske u Republiku BIH gdje trenutačno boravi te ga prisilili da ih odvede kroz šumu, provodimo kriminalističko istraživanje.</p><p>Prema prvim zaprimljenim informacijama sve je upućivalo na to da s navedeni događaj odvio na području Bosne i Hercegovine te je u suradnji s nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine započeto kriminalističko istraživanje.</p><p>Daljnjim provođenjem mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih bitnih činjenica policijski službenici jučer tijekom dana obavili su detaljan razgovor s oštećenim, te su s istim izašli su na mjesto događaja kako bi utvrdili gdje se točno događaj dogodio. </p><p>Obavljenim očevidom utvrđeno je da se događaj najvjerojatnije dogodio uz samu granicu i to nekih 50 metara u Republici Hrvatskoj. Na okolnosti ovog događaja u tijeku je kriminalističko istraživanje", stoji u priopćenju PU splitsko-dalmatinske.</p><h2>Pauk: Ilegalni imigranti navalili punom silom</h2><p>Splitski gradski vijećnik i povjerenik Civilne zaštite Martin Mladen Pauk prije dva dana je svom statusu napisao da su zabilježena dva slučaja vezana uz ilegalne migrante u kojima je, kako piše, došlo do napada. Jedan se navodno dogodio u Splitu, a drugi u Aržanu.</p><p>Na istu temu obratio se i Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a.</p>