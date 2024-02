Splićanka (42) skrivala drogu u kutiji za cigarete: 'Čudno se ponašala dok je bila u bolnici...'

Splićanka M. J. (42) mora platiti 1000 eura kazne zbog 0,62 grama heroina. No, osim kazne mora platiti i sudske troškove 335 eura, javlja Jutarnji list.

Heroin su joj pronašli u kutiji cigareta koju je imala kod sebe dok je kao pacijentica bila u bolnici na Firulama.

- Šef smjene uputio me na Odjel kardiologije KBC Split gdje sam došao do saznanja da su kod pacijentice zbog čudnog ponašanja prilikom seljenja u drugu sobu, pronašli kutiju cigareta u kojoj su bila dva paketića droge i kutijica melema za usne s Normabelima. Sve joj je to oduzeto i poslano na toksikološko vještačenje. Jedan paketić je sadržavao 0,62 grama heroina a u drugom je bila limunska kiselina – kazao je splitski policajac.

Splićanka je i ranije prekršajno osuđivana, a sud joj je olakšao mogućnost plaćanja kazne u pet rata.