Splićanka zaboravila novac na bankomatu. Policajac ga vratio

Odem na bankomat, dignem 500 eura i odem bez da ih uzmem. Momentalno me oblije znoj kad shvatim da ih nisam uzela, trcim nazad do bankomata a novaca nema - napisala je u Facebook objavi splićanka Sonja Dvornik kojoj je poznati policajac 'spasio' i vratio novac.

Sonja je otišla do bankomata i podigla 500 eura, ali je u žurbi zaboravila uzeti novac. Kada je shvatila što se dogodilo, odmah se vratila do bankomata. No, novca tada više nije bilo. U panici je nazvala voditeljicu poslovnice, koja ju je umirila i obećala da će provjeriti je li bankomat povukao novac natrag ili će pokušati identificirati osobu koja ga je možda uzela.

Nakon samo deset minuta voditeljica poslovnice ju je ponovno nazvala s odličnim vijestima. Gospodin je došao u poslovnicu i vratio novac koji je Sonji ostao na bankomatu. Taj gospodin je Ante Lizatović, poznat kao policajac s područja Splitsko-dalmatinske županije koji je 2022. godine nagrađen povodom Dana policije za najzaslužnijeg policajca.