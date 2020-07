Split: Golemi požar buknuo u reciklažnom dvorištu na TTTS-u

Na požarištu je 40 vatrogasaca s 13 vozila. Vatra je oko 4.40 lokalizirana, no gašenje i sanacija će potrajati budući da gore bale papira i plastike...

<p>Jutros oko 3.05 sati u reciklažnom dvorištu za papir i plastiku tvrtke 'Eko komunalije plus', na adresi 4. Gradijske brigade 32, na TTTS-u u Splitu buknuo je golemi požar.</p><p>Na požarištu je 40 vatrogasaca s 13 vozila, pripadnici JVP Split, DVD Split, DVD Žrnovnica, DVD Vranjic, DVD Solin , DVD Mladost i DVD Podstrana.</p><p>Vatra je oko 4.40 lokalizirana, no gašenje i sanacija će potrajati budući da gore bale papira i plastike. Kako je riječ o materijalu koji se teško gasti s požarišta se razvija gusti dim koji je zavio cijeli TTTS sve do mora. Drugi objekti ni kuće nisu bili ugroženi u niti jednom trenutku, a uzrok požara utvrdit će se očevidom.</p>