Split i Kaštela spojit će se mostom dugim 1,5 kilometara

Most će spajati Split i Kaštela te biti najbrža veza drugog po veličini grada u Hrvatskoj s autocestom, piše u srijedu Večernji list.

U Hrvatskim cestama potvrdili su da će most biti dugačak kilometar i pol te visok od 50 do 55 metara, gotovo kao Pelješki most.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić kazao je da će natječaj za izvođača radova biti proveden iduće godine, a tada će javnosti biti predstavljen i izgled novog mosta.

- Prema prometnim studijama iz sedamdesetih, most preko Kaštelanskog zaljeva smatran je najkvalitetnijim rješenjem te je on početak renesanse splitske aglomeracije uzmemo li u obzir već aktivne projekte poput gradnje rampe prema Mravincima u Solinu, mosta preko Cetine u Omišu te najavljene gradnje nove brze ceste prema Omišu. U cijeli proces ući ćemo s dokazanim prometnim i građevinskim stručnjacima iz Splita i okolice. Cilj je u ovoj fazi izabrati konstrukcijski najkvalitetnije i dizajnom najljepše rješenje kako bi Split bio na najsuvremeniji način povezan u cjelinu od Trogira do Omiša kaže Škorić.

O cijeni projekta Škorić nije htio govoriti, ali pretpostavlja se da bi iznos mogao premašiti dvije milijarde kuna. Gradit će se u fazama, a očekivani završetak projekta je kraj 2027. - rekao je Škorić i dodao da je primarni motiv gradnje brži dolazak do središta Splita.

Na most će se stizati tunelom Kozjak dugim oko dva kilometra od čvora Vučevice na autocesti A1 te novom prometnicom koja također treba biti sagrađena. Dio od Vučevice do Kaštela financirat će Hrvatske ceste, uključujući probijanje tunela kroz Kozjak, a za taj dio investicije već je pokrenuta javna nabava za izvođenje radova, kaže Škorić, piše novinar Večernjeg lista Juraj Filipović.

Foto: Prva faza brze ceste Split –​ Omiš

