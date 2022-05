Split očekuje 295 kruzera

Rukovoditelj operative Vicko Vrgoč kaže da je od početka godine do danas u Split stiglo 37 kruzera, koji su doveli oko 20 tisuća putnika.

Ukupno su do kraja godine najavljena 323 uplova, jer će neki od 295 kruzera u grad pod Marjanom uplovljavati više puta. Uglavnom plove pod zastavom Malte, Italije, Paname, Bahama, Norveške, Bermuda, Nizozemske, Belgije, Maršalskih otoka, Francuske i Sv. Vincenta, no na njihovim su palubama putnici iz cijelog svijeta.

"Ostvare li se svi najavljeni dolasci, to će biti rekord s obzirom da je do sada rekordna bila 2016. godina kada smo imali 286 kruzera. To je što se tiče dolazaka kruzera, a što se putnika tiče rekordna nam je godina bila 2019. godina, kada smo imali više od 357 tisuća putnika koji su u Split stigli s 282 kruzera", rekao je Vrgoč.

Prema najavama, najduži kruzer koji će ove godine uploviti u Split je kruzer koji plovi pod panamskom zastavom - MSC Fantasia, dug 333,33 metra, a dolazi 9. svibnja. Odmah nakon njega po dužini su MEIN SCHIFF 5 dug 295,30 metara pod zastavom Malte, potom talijanska Costa luminosa dug 294,50 metara, te još jedan malteški kruzer, TBC Marella Explor od 263,9 metara.

Direktorica gradske Turističke zajednice Alijana Vukšić podsjeća kako kruzing turizam u svijetu ima puno prednosti i nedostataka. Najveća je prednost što se gosti koji dolaze kruzerima vraćaju kao stacionarni gosti i to je, smatra, izvrsna promocija destinacije, najviše troše na suvenire, a u zadnje je vrijeme Split prepoznat kao shopping destinacija jer turisti s kruzera u posljednje vrijeme žele odlaziti u shoping centre.

"Oni organiziranim prijevozom idu i na Klis, Kaštela i u Trogir. Jedini problem je gužva u destinaciji, ali to se pokušava riješiti koordiniranim rasporedom s Lučkom upravom tako da nikada u gradu nije više od dva manja ili jedan veći kruzer. S Udrugom turističkih vodiča se dogovaraju koridori o kretanju grupa, a sve kako se ne bi stvarale veće gužve u gradu", istaknula je Vukšić.

Najčitaniji članci