Split od sada čuva 007: Zaštitari u borbi protiv turista koji pijani bauljaju, mlate se, povraćaju...

PATROLIRAJU GRADSKOM JEZGROM

Foto: Facebook/Ilustracija

Zbog neprimjerenog ponašanju pojedinih gostiju u središtu grada pod Marjanom patrolirat će zaštitari i to od 22 do 4 sata ili po potrebi. Imaju ovlast zadržati sve prekršitelje javnog reda i mira do dolaska policije