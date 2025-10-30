Obavijesti

GRADSKO VIJEĆE

Split: Rasprava o GUP-u uz optuživanje za pogodovanje

Piše Hina,
Foto: Zvonimir Barisin

Ravnatelj Zavoda za urbanizam Dragan Žuvela istaknuo je kako je važno donijeti izmjene kako bi se išlo dalje s razvojem grada koji će biti kvalitetniji za građane

Tematska sjednica Gradskog vijeća Splita o izmjenama Prostornog plana uređenja grada (PPUG) i Generalnog urbanističkog plana (GUP, koja je u četvrtak trajala tri i pol sata, prošla je uz burnu raspravu među vijećnicima, koji su se međusobno optuživali za pogodovanje. Oporba je optuživala gradonačelnika Tomislava Šutu (HDZ)  da odugovlačenjem usvajanja izmjena ide na ruku građevinskom lobiju, jer sada nisu jasna urbanistička pravila, dok je Šuta poručio kako sve treba preispitati. Šuta je ustvrdio kako se slaže da treba izmijeniti PPUG i GUP, ali prije toga nužne su određene konzultacije i savjetovanja​. Naglasio je važnost zaštite Park šume Marjan i rekao kako je svjestan da se pojedine političke opcije, a posebno vijećnici iz stranke Centar, pokušavaju pozicionirati kroz raspravu. 

Jasno mi je da se na Gradskom vijeću neke stvari pokušavaju politički prikazati drugačije, što se najviše odnosi na vijećnike Centra. Na mene nitko neće raditi pritisak prilikom donošenja odluka​, kaže Šuta.

Ravnatelj Zavoda za urbanizam Dragan Žuvela istaknuo je kako je važno donijeti izmjene kako bi se išlo dalje s razvojem grada koji će biti kvalitetniji za građane. 

Zavod za prostorno uređenje grada Splita i Upravni odjel za urbanizam tri su mjeseca ranije pripremili izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o PPUG-u i GUP-u, no ono nije upućeno u daljnju proceduru. Zavod je do sada obradio više od 500 primjedbi na GUP.

Marijana Puljak (Centar) naglasila je kako je GUP najvažniji dokument za budućnost grada i podsjetila da Split živi po GUP-u od prije 20 godina, koji uz to nije u skladu sa zakonom.

Upozorila je da GUP nije privatni alat i u ime stranke zatražila da se u roku 15 dana dovrši izvješće i da gradonačelnik utvrdi konačan prijedlog izmjena GUP- a.

Zaključak nije usvojen jer za bilo 1​1 gradskih vijećnika (Centar, Možemo i Most), a protiv 13 vijećnika (HDZ, HGS, Domovinski pokret i DOMiNO).

