Split: Vijećnik Skoko prijavio je Ministarstvu financija Plenkovića, Frankovića i Radića

Piše HINA,
Split: 7. sjednica Gradskog vijeća | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetio je kako je premijer Plenković prije usvajanja rebalansa državnog proračuna 24. listopada preuzeo obveze veće od milijardu eura za veće mirovine, izdvajanja za plaće, socijalne i porodiljne naknade

Glavni tajnik Centra i splitski gradski vijećnik Igor Skoko prijavio je premijera Andreja Plenkovića i gradonačelnike Dubrovnika Matu Frankovića i Osijeka Ivana Radića Ministarstvu financija zbog sumnje na kršenje Zakona o proračunu u tri različita slučaja, izvijestio je Centar. "Premda smatram da se radi o normalnom i redovitom načinu poslovanju, potaknut prijavom Tomislava Šute protiv bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka zbog istih stvari, prijavio sam svoja saznanja o činjenicama koje su identične kao i u slučaju te prijave," rekao je Skoko u ponedjeljak poručivši kako očekuje da će u sva četiri slučaja nadležno ministarstvo postupiti na jednak način i donijeti jednake zaključke.

Skoko podsjeća kako je splitski gradonačelnik Šuta prijavio Puljka Ministarstvu financija i optužio ga za izbjegavanje zakonskih obveza vezanih uz osiguravanje financiranja za ključne gradske projekte, iako su sve kapitalne investicije uključene u gradski proračun Splita na posebnim stavkama, u skladu s važećim zakonom i procedurama javne nabave.

Podsjetio je kako je premijer Plenković prije usvajanja rebalansa državnog proračuna 24. listopada preuzeo obveze veće od milijardu eura za veće mirovine, izdvajanja za plaće, socijalne i porodiljne naknade.

„Sredstva za te stavke nisu bila predviđena originalnim proračunom za 2025., što je Vlada iskomunicirala putem medija. Tek prvim sljedećim rebalansom proračuna usvojenim u Saboru 24. listopada te su obaveze postale dio proračuna“, pojasnio je Skoko.

Napominje kako je gradonačelnik  Dubrovnika Franković 28. srpnja potpisao Kolektivni ugovor za zaposlene u kulturnim ustanovama Grada Dubrovnika i tako preuzeo obveze koje nisu bile predviđene gradskim proračunom, već su uvrštene su u prvi sljedeći proračun rebalansom donesenim 15. listopada.

Kada je riječ o gradonačelniku Osijeka Radiću, on je 18. travnja 2023. potpisao Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Osijeka koji je stupio na snagu 26. svibnja iste godine. I on je time preuzeo financijske obveze koje nisu bile predviđene proračunom, nego su uvrštene u prvi sljedeći proračun rebalansom od 26. svibnja 2023., kaže Skoko.

