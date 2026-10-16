Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu osudilo je antisemitske ispade tijekom navijačkog kortea u Splitu, a hrvatska Vlada najavila je kriminalističko istraživanje kako bi se procesuirali počinitelji.
O veličanju nacizma u Splitu oglasila se izraelska ambasada
Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu duboko je šokirano teškim antisemitskim incidentom koji se jučer dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđuje, poručilo je Veleposlanstvo na društvenim mrežama.
Riječ je naravno o sramotnom skandalu sinoć u Splitu u kojem je Torcidin korteo, uoči velikog europskog okršaja Hajduka i Ajaxa, zgrozio je javnost. Na putu prema Poljudu dio okupljenih navijača skandirao je antisemitske parole, spominjao Auschwitz i Adolfa Hitlera te uzvikivao ustaške slogane.
- Takve incidente moraju nedvosmisleno i odlučno osuditi sva nadležna tijela na svim razinama. Duboko smo zahvalni Vlada Republike Hrvatske i posebnoj savjetnici premijera za pitanja Holokausta Sari Lustig na brzoj reakciji i jasnoj osudi ovog događaja te smo uvjereni da će nadležna tijela djelovati brzo i odlučno po ovom pitanju - poručili su.
O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja. Više o tome pročitajte ovdje.
Hrvatska Vlada je snažno osudila nedopustive povike slavljenja nacističkog režima te navela da policija provodi kriminalističko istraživanje.
Naglasila je da takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje.
Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje.— Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) October 15, 2026