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ZGROŽENI SU

O veličanju nacizma u Splitu oglasila se izraelska ambasada

Piše 24sata,
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O veličanju nacizma u Splitu oglasila se izraelska ambasada
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu osudilo je antisemitske ispade tijekom navijačkog kortea u Splitu, a hrvatska Vlada najavila je kriminalističko istraživanje kako bi se procesuirali počinitelji.

Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu duboko je šokirano teškim antisemitskim incidentom koji se jučer dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđuje, poručilo je Veleposlanstvo na društvenim mrežama.

Riječ je naravno o sramotnom skandalu sinoć u Splitu u kojem je Torcidin korteo, uoči velikog europskog okršaja Hajduka i Ajaxa, zgrozio je javnost. Na putu prema Poljudu dio okupljenih navijača skandirao je antisemitske parole, spominjao Auschwitz i Adolfa Hitlera te uzvikivao ustaške slogane.

- Takve incidente moraju nedvosmisleno i odlučno osuditi sva nadležna tijela na svim razinama. Duboko smo zahvalni Vlada Republike Hrvatske i posebnoj savjetnici premijera za pitanja Holokausta Sari Lustig na brzoj reakciji i jasnoj osudi ovog događaja te smo uvjereni da će nadležna tijela djelovati brzo i odlučno po ovom pitanju - poručili su.

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O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja. Više o tome pročitajte ovdje.

Hrvatska Vlada  je snažno osudila nedopustive povike slavljenja nacističkog režima te navela da policija provodi kriminalističko istraživanje.

Naglasila je da takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje.

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Komentari 47
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