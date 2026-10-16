O veličanju nacizma u Splitu oglasila se izraelska ambasada

Veleposlanstvo Izraela u Zagrebu duboko je šokirano teškim antisemitskim incidentom koji se jučer dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđuje, poručilo je Veleposlanstvo na društvenim mrežama.

Riječ je naravno o sramotnom skandalu sinoć u Splitu u kojem je Torcidin korteo, uoči velikog europskog okršaja Hajduka i Ajaxa, zgrozio je javnost. Na putu prema Poljudu dio okupljenih navijača skandirao je antisemitske parole, spominjao Auschwitz i Adolfa Hitlera te uzvikivao ustaške slogane.

- Takve incidente moraju nedvosmisleno i odlučno osuditi sva nadležna tijela na svim razinama. Duboko smo zahvalni Vlada Republike Hrvatske i posebnoj savjetnici premijera za pitanja Holokausta Sari Lustig na brzoj reakciji i jasnoj osudi ovog događaja te smo uvjereni da će nadležna tijela djelovati brzo i odlučno po ovom pitanju - poručili su.

O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja. Više o tome pročitajte ovdje.

Hrvatska Vlada je snažno osudila nedopustive povike slavljenja nacističkog režima te navela da policija provodi kriminalističko istraživanje.

Naglasila je da takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje.