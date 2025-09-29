Obavijesti

POJAČANI NADZOR PROMETA

Splitska policija zabilježila čak 639 prekršaja za vikend: Jedan vozač napuhao skoro 3 promila

Piše Antonela Šaponja,
Splitska policija zabilježila čak 639 prekršaja za vikend: Jedan vozač napuhao skoro 3 promila
Tom prilikom sankcionirano je ukupno 639 prometnih prekršaja, a iz prometa je isključeno 104 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga

Policijski službenici na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom proteklog vikenda proveli su pojačani nadzor prometa, usmjeren prvenstveno na vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost drugih sudionika u prometu, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Tom prilikom sankcionirano je ukupno 639 prometnih prekršaja, a iz prometa je isključeno 104 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Najviša izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,97 g/kg na području Splita. Svim vozačima isključenima iz prometa izrečena je zabrana upravljanja vozilom i izrečene su prekršajne kazne, dok su četiri vozača zadržana u policijskim postajama do otriježnjenja.

Daljnjim nadzorom evidentirano je 166 prekršaja zbog nepropisne brzine, pri čemu je najveća izmjerena brzina iznosila 170 km/h. Sankcionirano je i 88 vozača koji nisu koristili sigurnosne pojaseve, 38 vozača zbog korištenja mobitela tijekom vožnje te 23 vozača koji su upravljali neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima.

Policija nastavlja s poduzimanjem navedenih mjera s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja.

