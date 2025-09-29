Pijani mladić (20) sletio s ceste u Međimurju, udario znak, most i ogradu. Vozačka mu ukinuta...

Mladić (20) i dalje se oporavlja u OB Čakovec nakon što je skrivio tešku prometnu nesreću u nedjelju oko jedan sat poslije ponoći na prometnici između Zebanec Sela i Selnice.



Kako je otkrila policija, u trenutku nesreće 20-godišnji mladić vozio je pijan s 1,09 promila alkohola u organizmu. Osim toga, vozačka dozvola bila mu je ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, a još nije isteklo vrijeme da bi uopće smio polagati za novu.

- U blagom zavoju zbog neprilagođene brzine izletio je izvan kolnika, gdje je automobilom udario u postavljeni prometni znak, a potom i u betonski propusni most. Nakon udara u most došlo do višestrukog prevrtanja automobila te udara u žičanu ogradu obližnjeg voćnjaka - napisali su iz policije.

Svjedoci nisu čekali Hitnu pomoć te je privatnim vozilom prevezen u čakovečku bolnicu. Težina zadobivenih ozljeda naknadno će se okvalificirati.