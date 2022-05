Splitski infektolog Ivić nakon 39 godina u KBC-u: 'U koroni sam vidio smrti kao u nekom ratu'

Splitski infektolog, dr. Ivo Ivić ide u mirovinu nakon 39 godina rada. U koroni nikad nije skrivao što misli, to je, kaže, za političare. Na stažiranju se zaljubio u pedijatriju i porodništvo, kaže, nema ljepšeg prizora od lica majke koja zaboravi na bol čim dobije dijete na prsa. Spletom okolnosti, 'zbog najboljih ljudi', specijalizirao je infektologiju i bavio se pedijatrijskom infektologijom. Nikad nije razmišljao o odlasku u inozemstvo.

Nakon 39 godina staža, odlazite u mirovinu s mjesta predstojnika Klinike za infektologiju KBC-a Split. Javnost vas je upoznala u koroni. Sve se stišalo pa nas zanima tko je koga poslao u mirovinu - korona vas ili vi nju?

Ne vjerujem da sam ja nju, to teško, a ona mene djelomično jest! Stvarno me izmorila, moram stati malo, došlo je taman i 65 godina, vrijeme je za odmor, vikendicu, hobije. Sve sam to sanjao zadnje dvije godine. Nagovorili su me, međutim, da nastavim raditi iz mirovine, na pola radnoga vremena, što ću... Još otprilike godinu dana, a onda stvarno odlazim.

Kako je unatrag dvije godine bilo unutar bolničkih zidova, na prvoj liniji?

Što da vam kažem, dizanje u pet svakoga jutra, dolazak na posao oko šest i rad u bolnici do pet popodne, često i dulje, navečer pak, kod kuće, još na računalu - pregled situacije, pripreme za sutradan... I tako svaki dan, mjesecima. Radni dan nikad nije trajao manje od deset sati, samo u bolnici, nekad i 14. Bio sam, u svemu, još i odgovorna osoba, šef COVID odjela KBC-a, svi zajedno smo odradili prekovremenih koje nije moguće ni prebrojiti. Ali manje od toga ne bi bilo moguće, ne bismo funkcionirali u toj situaciji.

Nastupajući pred kamerama niste skrivali ogorčenje jer se ljudi nisu pridržavali mjera i brojke su rasle, kritizirali ste necjepiše, uglavnom često biste rekli što nitko s vrha nije htio?

Trebalo je reći. Ja razumijem da je netko politički vezan, pa izbjegava otvoreno reći kako stvari stoje. Ja nisam imao razloga bilo kome podilaziti.

Društvene mreže su ‘glasne’, ali po brojnosti tih glasnih, po volumenu, zapravo nisu. Većina ljudi je prosječna, i kad bi se, unisono, svi koji imaju nekog utjecaja, jednako postavili, ljudi bi nas u većini poslušali. A onaj mali dio koji ne sluša, bože moj, treba prihvatiti da mi nismo Šveđani, i gotova priča. Civilizacijski, obrazovno, kako god - nismo, moramo biti svjesni sebe. Neće nam ogledalce reći da smo najljepši, kad nismo. A kad se nađe u nevolji, čovjek traži spas, naravno. Oni koji su negirali koronu, mjere, cijepljenje, završili bi kod nas, naravno. Bili su, prije svega, zbunjeni, i govorili bi nam: ‘E, da sam ja znao da je ovo ovako...’, nisu imali znanje. Tvrdili su da korona ne postoji, da neće na njih, da će se sakriti. Od korone se ne može sakriti, svi će je dobiti, samo je pitanje hoćete li se zaštititi, najbolje cjepivom. I na vrh Mosora će doći do vas.

Sad, na pragu odlaska u mirovinu, jeste li zadovoljni svojom karijerom i odrađenim? Kako biste ocijenili svoj radni vijek?

Jesam, zadovoljan sam, mislim da sam pošteno odradio svoj posao. Nažalost, čitav je zdravstveni sustav kadrovski zapušten. Trebalo ga je popunjavati prije 20 godina, no tad je za one koji su vodili državu to bilo preskupo, a sad ćemo to platiti na drugi način. Nema ništa besplatno, nažalost.

Rođeni ste u Trogiru, odrasli u Splitu, recite nam nešto više o svom djetinjstvu, školovanju...?

Moji su roditelji te 1957. bili podstanari u Kaštelima pa sam ja rođen u Trogiru. Nakon pola godine smo se vratili u Drniš, gdje je otac živio. Bio je partizan, prošao je i Neretvu i Sutjesku, odlučio je nakon rata završiti gimnaziju u Splitu. U Drnišu sam proveo svoje prve četiri godine, 1961. smo se doselili u Split, na periferiju, koja je danas praktički centar grada. Otac je bio direktor trgovačkog poduzeća, lijepo smo, pristojno živjeli. Tatin je hobi bilo pčelarstvo, u kojemu sam mu pomagao od desete godine, nije se džeparac dobivao tad tek tako. U srednjoj školi bi mi dao deset posto zarade jer sam pomagao, ali ne u novcu, nego u medu. Ja bih onda zaradio prodajom tog meda. Medicinu nije mogao studirati bilo tko, jer to je fakultet uz koji se ne može raditi, kao drugi studenti. Traži potpunu financijsku podršku obitelji. Išao sam u Osnovnu školu ‘Bratstvo i jedinstvo’, današnju OŠ Bol, bio i u dramskoj grupi, ništa manje me nisu zanimale ni matematika i fizika. Za medicinu sam se odlučio u srednjoj školi, iako mi je prva ideja bila elektrotehnika, od koje sam odustao zaključivši da je za nju potrebna briljantna matematika. Medicina je pak sinteza svega što me zanimalo, uključujući rad s ljudima. Upisao sam fakultet 1976. u Zagrebu i na prvoj godini živio s cimerom u jednoj sobi u Klaićevoj, bez grijanja i bez kupaonice. Prali smo zube i umivali se nad lavorom, kako i slika pokazuje, kupao sam se dvaput tjedno - nedjeljom kod tete i još jednom u dvorani, poslije tjelesnog. Kasnije smo našli neki bolji smještaj, ali nikad nam nisu, kako se to u narodu kaže, bile ‘široke gaće’, što si dobio od kuće, dobio si, i s tim si se morao pokriti.

Kad i kako je pala odluka da budete infektolog?

Tijekom studija i stažiranja jako su me zanimali pedijatrija i porodništvo. To je nešto prekrasno. Stažirao sam u rađaonici, gledao u kojim mukama dijete dolazi na svijet, a onda, nakon svega, nasmijano lice majke, kao da još koju minutu prije baš nikakve boli nije bilo. Diplomirao sam 1982., i svi smo nakon fakulteta morali odraditi dvije godine staža u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što sam odradio uglavnom na hitnoj pomoći u Omišu, Trogiru i Splitu. Stjecajem okolnosti, zbog ljudi koji su već bili na infektologiji, prvenstveno zbog prof. Nikole Bradarića i pokojnog dr. Ive Milasa - završio sam specijalizaciju u infektologiji. Kasnije sam dobio priliku baviti se pedijatrijskom infektologijom.

Bili ste zgodan mladi doktor, jesu li djevojke kucale na vrata?

A u moje vrijeme nije bilo toga da cure kucaju! Mi smo, momci, bili ti koji su morali pronaći hrabrosti, i pokucati. Zamislite ne pokucati pa propustiti priliku! Kao i svi medicinari, i ja sam suprugu, prof. dr. Neiru Puizinu, koja je predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split - upoznao na fakultetu, ali tek na trećoj godini. Zajedno smo diplomirali i vratili se u Split iste te 1982. Imamo kćeri Maju i Vanju, jedna je odgojiteljica, a druga farmaceutkinja.

Jeste li ikad poželjeli otići raditi u inozemstvo ili to nikad nije bila opcija?

Nije, nikad. Kad se dosta odlazilo 90-ih, moje kolege, nije mi to bilo zanimljivo. Imao sam, osim toga, već obitelj, uređen život, ne, nije bila opcija.

Sjećate li se epidemije velikih boginja u Jugoslaviji 1972. i po čemu pamtite taj događaj?

Sjećam se, da, imao sam tad 15 godina. Pamtim da su moji roditelji iz Švedske uspjeli nabaviti preparat koji nas je štitio dok cjepivo nije počelo djelovati. Vladala je općenito panika, a na cijepljenje se išlo bespogovorno, pri čemu je to bilo dosta neugodno cjepivo. Nije dolazilo u obzir ne cijepiti se, išlo se u zatvor. Potpuno je u redu da danas ljudi mogu sami odlučiti žele li cjepivo ili ne, ali morali bi znati zašto nešto odbijaju. Demokracija znači upravo to - da je svaki pripadnik društva dobro informiran i da postoji vlast kojoj se može vjerovati. Demokracija nije za svakoga - mi nismo Švedska niti je naša vlast švedska.

Bili ste i liječnik u ratu, u Lašvanskoj dolini, gdje je vladao trbušni tifus?

Kao liječnik, pripadao sam 6. domobranskoj pukovniji HV-a, i kad se 1994. pojavio tifus, Hrvatska je pružila podršku. Bilo je na stotine zaraženih, vodovodna mreža je bila zagađena. Crkva je pretvorena u bolnicu, krevet do kreveta. Bilo je to za hrvatsko-muslimanskog rata, Lašvanska dolina je bila pod kontrolom HVO-a, okružena muslimanskim snagama, pa smo do tamo putovali helikopterima, drugog načina nije bilo. Za nas liječnike, infektologe, bio je to veliki izazov. Primjerice, ti su bolesnici trebali posebnu prehranu, a bilo je samo hrane iz humanitarne pomoći, bolje nije moglo. Improviziralo se, radilo izvan udžbenika, upravo sam tad shvatio da nema druge u životu, nego se uhvatiti u koštac s problemima. Baš kao sad u COVID-u.

Kako ste pak reagirali, što pomislili, kad ste prvi put čuli vijesti iz Kine, o koroni, odnosno COVID-u, bolesti koju korona izaziva?

Sve što smo znali bila je informacija da je riječ o nečem što ima veze sa SARS-om, za koji znamo da je bio težak, ali se nije proširio, da bi se na kraju i ugasio. Kad smo, međutim, vidjeli što se događa na sjeveru Italije, shvatili smo da nije šala. Jako smo se dobro pripremili, upravo za taj scenarij iz Bergama. Neke se stvari radilo i suvišno, ali to je normalno, kad nije bilo dovoljno informacija o virusu.

U kojem ste se trenutku, unatrag dvije godine korone, najgore osjećali, kad je bilo najteže?

Najlošije sam se osjećao u lipnju prošle godine, kad se korona isto utišala i mi malo odahnuli, a ja vidio koliko starijih ljudi nije cijepljeno. Dolazili su u bolnicu radi drugih bolesti pa sam pobrojavao koliko je cijepljenih, i bilo ih je jedva 35 posto starijih od 65 godina. Bilo mi je jasno da nas čeka teška situacija, što se pokazalo točnim već u kolovozu, nakon velikih okupljanja. A onda smo u drugoj polovici prosinca imali more ljudi na prijemnom odjelu i punu intenzivnu skrb. Toliko mrtvih u životu nisam vidio, to je bila bitka na Sommi. Tko nije vidio, ne može imati predodžbu. Posebno je teško obiteljima priopćiti da im je umro bližnji, pa onda svi oni prigovori obitelji jesmo li učinili sve što smo mogli... Jesmo, činili smo sve, baš sve što smo mogli, i više od toga. Nadljudski smo radili.

Očekuju li nas, periodično, nove pandemije i što će biti s koronom?

Uvijek će nešto biti, samo je pitanje u kojim razmjerima. Mikroorganizmi evoluiraju, žive - neki nestaju, mijenjaju se, drugi se vraćaju. Evo, primjer s hepatitisom - ako sam u zadnjih 30 godina vidio jedan slučaj godišnje, to je bilo puno, a sad evo porasta. Ne dramatičnog, ali tu je. To je tako. Epidemiolozi sad imaju posla oko toga, vidjeti gdje je izvor, zašto se ovo dogodilo. Iznenađuje me samo širenje, preko prljavih ruku, jer ako sad u pandemiji nismo stekli bolje higijenske navike, ne znam kad ćemo. Što se korone tiče, nisam vidoviti Milan, ali iz dosadašnjeg iskustva, bit će je. Imat ćemo turizam, sad bez gotovo ikakvih mjera, bit će oboljelih, na zimu nas opet očekuje porast. Koliki, teško je predvidjeti, sve ovisi o virusu - možda se javi neka nova varijanta, potpuno drukčija od dosadašnjih, to je nemoguće predvidjeti. Težina bolesti, njeni razmjeri - sve ovisi o tome hoće li se virus i koliko promijeniti.

