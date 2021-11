"Fokusirani smo na naše projekte i ciljeve i želimo da uđu u proračun, što ćemo i predložiti Gradskom vijeću i gradonačelniku Puljku. Ako ih gradonačelnik Puljak i Gradsko vijeće prihvate - mi suradnju možemo nastaviti, ako se to ne dogodi, naš odnos je nepovratno narušen", poručio je na konferenciji za novinare vijećnik Josip Markotić.

Istaknuo je kako je Most ozbiljno shvatio suradnju na projektima s gradonačelnikom Puljkom, kojemu je zamjerio neodgovornost. "Moram reći, nažalost, s duge strane (Puljkove) nije bilo takve odgovornosti i očito je gradonačelnik Puljak shvatio projektnu suradnju kao jednosmjernu ulicu u kojoj bi svi trebali biti i bespogovorno slušati njegov prijedloge i glancati njegov lik i djelo", rekao je Markotić.

Odgovarajući na novinarska pitanja, istaknuo je kako se Most neće ponašati kao SDP, koji je pije snažno javno kritizirao postupke gradonačelnika Puljka, a poslije se priklonio gradonačelniku prilikom glasovanja o rebalansu proračuna za 2021. godinu, što je bilo presudno da gradonačelnikov prijedlog dobije potrebnu većinu u Gradskom vijeću.

"Mi nećemo odustati od naših prijedloga, ako je to SDP učinio, to je njihov problem. Most neće tako raditi", rekao je Markotić.

Vijećnik Ivica Grković zamjerio je gradonačelniku Puljku što većinu Mostovih prijedloga nije uvrstio u proračun za 2022. godinu.

"Dvije trećine onoga što smo mi predložili na satnicima s gradonačelnikom Puljkom uopće nije spomenuto u Puljkovom prijedlogu proračuna, a i ono što je spomenuto do neprepoznatljivosti je promijenjeno", ustvrdio je.

Po Grkovićevim riječima, Most je sudjelovao na sastancima s gradonačelnikom u vezi s proračunom za sljedeću godinu te je iznosio svoje prijedloge, a Puljak je više puta pohvalio Mostove prijedloge i angažman u suradnji na projektima.

"Onda je slijedio gradonačelnikov hladni tuš", istaknuo je govoreći o postupku gradonačelnika Puljka, koji nije prihvatio većinu Mostovih prijedloga za gradski proračun u sljedećoj godini iako se na sastancima s njima složio.

Vijećnica Ivana Ljulj Cvitanić rekla je kako su Mostovi prijedlozi projekata za uvrštavanje u proračun iznosili oko 17 milijuna kuna, što je jedan posto proračuna koji je Puljak predložio i nedavno predstavio novinarima i javnosti.