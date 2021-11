Gradonačelnik Ivica Puljak tvrdi kako premijer Andrej Plenković koči razvoj grada Splita. Već neko vrijeme zapinje važan projekt Žnjan.

Iako je natječaj za dodjelu koncesije raspisan prije gotovo šest mjeseci, odluka još nije donesena pa Žnjan i dalje stoji bez realiziranog projekta.

Ministar Oleg Butković preko Twittera optužuje Puljka da laže, a isto ponavljaju i u splitskom HDZ-u. A kako točno Plenković blokira Split?

- Pa tako da šest mjeseci kasni sa donošenjem jedne jednostavne odluke. Ministarstvo je 10.5. najavilo da se se spremno, da su praktički sve poslali u Vladu. Šest mjeseci nakon toga nema nikakve odluke. Sad, je li je premijer blokira ili ne, on to jednostavno demantira. Ne znam zašto, to treba njega pitati. Ali to on može jednostavno demantirati tako da na sljedećoj sjednici vlade jednostavno donese tu odluku i ja ga pozivam da tu odluku donese u Split. Jer ja sam mu prije dva mjeseca pisao o raznim projektima i on na to pismo još nije odgovorio i na neki način mi se čini da on, namjerno ili ne, blokira razvoj Splita u ovom trenutku jer je taj projekt vrlo važan za razvoj Splita - rekao je Puljak za RTL Danas.

Komentirao je i Butkovićevu objavu na Twitteru.

- Ministar Butković se šest mjeseci prije kad je bila kampanja vozio u Renou četiri s kandidatom HDZ-a i tada je rekao da je koncesija praktički spremna te ej par dana nakon objavio da je koncesija spremna. Šest mjeseci nakon toga kad ga pitate on kaže sad će, a te koncesije nema. Mene su građani Splita odabrali da vodim Split u sadašnjosti i da razmišljam o budućnosti. I ako radi toga treba prozvati premijera da njegova administracija ne radi svoj posao, a zaista ne radi svoj posao jer je zakonski rok za donošenje koncesije 30 dana, a ne šest mjeseci - rekao je Puljak.

Puljak kaže da je razgovarao s Butkovićem.

- Pa prije nekoliko dana i prije par mjeseci. Svaki puta je najavljivao da je to spremno, da je to otišlo na vladu i da se to na Vladi praktički čeka da se donese. Ja zaista mislim da se taj važan projekt odblokira i da se počne raditi na njemu - rekao je Puljak.

Puljak kaže kako ne želi vjerovati da ga Vlada sabotira, ali za to, kaže, postoje neke naznake.

- Pa ja ne bih volio vjerovati u to. Ovo sada pokazuje da ima takvih naznaka, no ja ne bi želio vjerovati u to, Split je drugi grad po važnosti u Hrvatskoj i mislim da niti jedna Vlada, niti jedan premijer i niti jedan ministar ne bi trebao blokirati razvoj takvog grada - rekao je Puljak.

- Pa to je njihova famozna vertikala, to oni tako shvaćaju, no ja ne bih rekao da su baš pomagali. Zato su danas građani u Splitu izabrali mene za promjene tu vlast, da napravimo jedan drugačiji iskorak u razvoju grada i to smo i napravili. Zaista smo krenuli sa jednim drugačijim razvojem grada i to građani podržavaju, a na Vladi je da to ne koči - dodao je Puljak.

Puljak kaže kako Vladi ne bi trebalo biti bitno tko je na vlasti.

- Pa trebalo bi biti tako, ja nisam baš siguran da je njima u njihovim glavama svejedno, ali trebalo bi biti. Jer, građani su izabrali novu vlast i novi smjer razvoja Splita - poručuje Puljak.

Govorio je i o ključnim problemima u Splitu.

- Pa to je jedan od najvećih problema grada, izlaz iz trajektne luke. Tu ćemo mi uskoro pristupiti sustavnom rješenju, pripisati ćemo anketni natječaj za cijelo to područje, od kojih je prvi prioritet izlaz iz te luke. Postoje tu razni ideja, ali ono što treba napraviti jest naći jedno rješenje koje će biti dugoročno, koje neće spriječiti daljnji razvoj cijelog tog dijela grada, koji onda uključuje i Hrvatske Željeznice, i Hrvatske ceste i lučku upravu- - rekao je Puljak.

- Mislim da se to mora napraviti, mislim da ne bi nitko kočio takvu jednu stvar. To se sigurno može napraviti za nekoliko godina i do kraja ovog prvog mandata - dodao je Puljak.