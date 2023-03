Splitski Neutroni: Ako vam kažu da niste 'cool' jer volite učiti, ne odustajte od svojih snova

Međunarodni dan darovite djece obilježava se 21- ožujka. Ti učenici često u sustavu nisu prepoznati niti dobivaju potporu s obzirom na ono što mogu i žele. Zato su u Splitu 2021. godine osnovali Neutrone, udrugu djece i mladih posvećenu prepoznavanju i podršci nadarenih i poduzetnih pojedinaca.

- Svi smo mi željni validacije vršnjaka. I ja sam bila željna prihvaćanja, no kad sam odlučila slijediti svoje snove i ambicije, ostala sam sama. Svima je to bilo dosadno, naporno, 'necool'. Sve dok nisam otkrila Neutrone. Grupa mojih vršnjaka koji su zreli, ambiciozni, autentični, marljivi i prihvaćaju me kao jednu od njih - rekla nam je Klara Juras, polaznica prvog internshipa Neutrona.

Udruga ima 11 članova, a priču su pokrenuli učenici Marko Grančić, Ante Grbavac, Antonio Ćudina, Viktor Viljac, Zvonko Mandalinić i njihov mentor Josip Bujas. Prijavili su se na projekt splitskog Centra izvrsnosti od "ideje do realizacije" sa svojim idejama i krenuli. Osmislili su već projekte poput autonomnog drona, pametnog sustava za kuće i pametne kutije za lijekove. Organiziraju i događaje koji im pomažu stvoriti bolji kontakt s drugim organizacijama. Suradnjom i udruživanjem resursa organizirali su uspješne događaje koji su pozitivno utjecali na zajednicu.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Želja nam je stvoriti zajednicu mladih entuzijasta koji se zajedno razvijaju i međusobno surađuju. Iznimno cijenimo podršku u ovoj ranoj fazi razvoja i pozivamo sve pojedince i tvrtke koji prepoznaju vrijednost u našoj misiji da nas kontaktiraju - kazali su nam članovi Neutrona.

Vjeruju da svako dijete ima potencijal za izvrsnost i trude se da im pomognu razviti vještine i znanja koja su im potrebna za uspjeh u školi i izvan nje.

- Osim službenog odnosa, jako smo dobri prijatelji. Smatramo da naš cilj nije moguće postići ako ne postoji doza neformalnog druženja, upoznavanja, šale pa i rješavanja naših privatnih problema. Sve to snažno izgrađuje našu malu zajednicu - ističu.

Zajedno idu na konferencije ili događaje koji su vezani za njihovo područje kako bi se bolje povezali i izgradili s ostalima, stvorili nova prijateljstva. Preferiraju sve, raznolikost donosi najviše bogatstva. Motivacija im je kažu broj jedan, pozitivna dobra energija u postizanju i promoviranju dobra. Potiče ih želja za napredovanjem i za olakšavanjem životnih uvjeta. Učenje kroz praksu je oduvijek bilo lakše, a dobra suradnja vodi do uspjeha obje strane, zaključuju.

