Splitski SDP: Neka Šuta objasni zašto poskupljuju komunalna naknada, voda i otpad

Splitski SDP kritizirao je u utorak najavu povećanja cijena komunalne naknade, vode i odvoza otpada u Splitu, te traže od gradonačelnika Tomislava Šute da položi račune za dosadašnje trošenje i objasni zašto od Splićana traži još novca.

"Povećanje cijena vode, odvoza otpada i grobarine može biti i manje ukoliko se prvo provede racionalizacija poslovanja gradskih komunalnih tvrtki. Jednako tako mora se objaviti cjelovit troškovnik Adventa, izvore financiranja i kriterije odabira izvođača. Građani trebaju vidjeti koliko stoje održavanje grada, zabava i promocija gradske vlasti i tko će dobiti sve te poslove", navodi u priopćenju predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč.

"Split zaslužuje kvalitetan Advent, ali i vlast koja odgovara na pitanja prije nego što posegne za džepovima građana. Blagdanske lampice ne mogu rasvijetliti kriminal. To mogu samo javno dostupni računi i ugovori. Tražimo da Šuta položi račune za dosadašnje trošenje, a zatim objasni i zašto od Splićana traži još novca", navodi SDP.

Ističu kako je komunalna naknada namjenski prihod i gradonačelnik mora precizno obrazložiti zašto predlaže njezino povećanje, koliko će ono opteretiti kućanstva i što će građani zauzvrat dobiti.

Od gradonačelnika su ponovno zatražili i objavu svih ugovora, narudžbenica i računa vezanih uz javno problematizirane poslove s tvrtkama Vision Facade i RDSound te jasno objašnjenje uloge Šutinog volontera Antonija Nikolića.

"Dok gradonačelnik našim novcem pegla imidž, račun prve godine mandata je najskuplja komunalna naknada u Hrvatskoj, drastično poskupljenje odvoza otpada i poskupljenje vode i grobarine", tvrde u splitskom SDP-u.