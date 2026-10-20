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POSKUPLJENJE KOMUNALIJA

Splitski SDP: Neka Šuta objasni zašto poskupljuju komunalna naknada, voda i otpad

Piše HINA,
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Splitski SDP: Neka Šuta objasni zašto poskupljuju komunalna naknada, voda i otpad
Split: Gradski SDP izabrao novo vodstvo | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Ističu kako je komunalna naknada namjenski prihod i gradonačelnik mora precizno obrazložiti zašto predlaže njezino povećanje, koliko će ono opteretiti kućanstva i što će građani zauzvrat dobiti

Splitski SDP kritizirao je u utorak najavu povećanja cijena komunalne naknade, vode i odvoza otpada u Splitu, te traže od gradonačelnika Tomislava Šute da položi račune za dosadašnje trošenje i objasni zašto od Splićana traži još novca.

"Povećanje cijena vode, odvoza otpada i grobarine može biti i manje ukoliko se prvo provede racionalizacija poslovanja gradskih komunalnih tvrtki. Jednako tako mora se objaviti cjelovit troškovnik Adventa, izvore financiranja i kriterije odabira izvođača. Građani trebaju vidjeti koliko stoje održavanje grada, zabava i promocija gradske vlasti i tko će dobiti sve te poslove", navodi u priopćenju predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč.

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"Split zaslužuje kvalitetan Advent, ali i vlast koja odgovara na pitanja prije nego što posegne za džepovima građana. Blagdanske lampice ne mogu rasvijetliti kriminal. To mogu samo javno dostupni računi i ugovori. Tražimo da Šuta položi račune za dosadašnje trošenje, a zatim objasni i zašto od Splićana traži još novca", navodi SDP.

Ističu kako je komunalna naknada namjenski prihod i gradonačelnik mora precizno obrazložiti zašto predlaže njezino povećanje, koliko će ono opteretiti kućanstva i što će građani zauzvrat dobiti. 

Od gradonačelnika su ponovno zatražili i objavu svih ugovora, narudžbenica i računa vezanih uz javno problematizirane poslove s tvrtkama Vision Facade i RDSound te jasno objašnjenje uloge Šutinog volontera Antonija Nikolića.

"Dok gradonačelnik našim novcem pegla imidž, račun prve godine mandata je najskuplja komunalna naknada u Hrvatskoj, drastično poskupljenje odvoza otpada i poskupljenje vode i grobarine", tvrde u splitskom SDP-u.  

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