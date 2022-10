Splitski studenti od SC-a dobili nezaboravnu večer! Ravnatelj Žižić: 'Studiranje je iskustvo!'

Studentski centar u Splitu i ove akademske godine ne prestaje s iznenađenjima za studente. Nakon uspješno održane humanitarne brucošijade, na red je došla svečana večera dobrodošlice za studente. Studentski centar u Splitu i ovaj je put pokazao kako misli na studente te uz najbolju uslugu, ambijent, glazbu i hranu obilježio još jedan početak akademske godine.

Preko 600 studenta besplatno je uživalo u vrhunskim gastronomskim delicijama Restorana Kampus u sklopu SC-a. Menza pretvorena u salu za vjenčanje, a umjesto mladenaca tu su studenti kojima je večer i posvećena. Kako bi početak večeri odmah bio u dobrom ritmu na ulazu ih je dočekao i koktel dobrodošlice.

Foto: Jakov Matic

Radi velikog interesa studenata održane su dvije večere, prva u petak, a druga u subotu.

Ovo nije prvo slično događanje u organizaciji Studentskog centra u Splitu. Prethodnih godina organizirali su večere za studente povodom Valentinova i Dana žena. Tu praksu žele i nastaviti jer kako ističu 'studiranje je više od učenja, to je iskustvo za cijeli život'.

Okrugli stolovi, svijećnjaci, foto-kutak, lampice, rasvjeta, disko-kugla, glazba uživo i odlična ekipa, može li bolje za početak akademske godine?

Foto: Jakov Matic

- Vodimo se istim motom već godinama, a to je da je studiranje iskustvo za cijeli život. Mi u Studentskom centru trudimo se upravo to i ostvariti, raznim događanjima za studente. Ovo je tek jedan u nizu planiranih u budućnosti. No, o tome će svi biti obaviješteni na vrijeme – rekao je ravnatelj Studentskog centra u Splitu, Ivan Žižić te dodao da je jako zadovoljan odazivom studenata na događanja u sklopu SC-a.

- Pokrenuli smo i PUB Kviz u Tinela za studente, gdje su besplatne kotizacije. Već prvu večer tražilo se mjesto više. Očito je da se studenti žele družiti, žele što više aktivnosti. Naša misija je da im to pružimo - rekao je.



