Splitsko-dalmatinska: 600 eura za studente s invaliditetom

Splitsko-dalmatinska županija dodijelila je jednokratnu novčanu pomoć od 600 eura studentima s invaliditetom, za njih ukupno 32. O dodjeli pomoći formalno je odlučio župan Blaženko Boban temeljem javnog poziva koji je županija raspisala u veljači ove godine. Za dobivanje jednokratne pomoći mogli su se prijaviti redoviti studenti koji su u tekućoj akademskoj godini upisani na visokim učilištima, a osobe su s invaliditetom registrirane u Registru osoba s invaliditetom s najmanje 60 posto utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Uvjet je bio i da imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije te da su hrvatski državljani.