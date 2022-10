Spomengaj traži macu Zvončicu: 'Na svakom je ispraćaju kućnih ljubimaca, tješi i tužne vlasnike'

Iz zagrebačkog Gradskog groblja i krematorija za kućne ljubimce Spomengaj na Facebooku su apelirali na građane da pomognu oko potrage za mačkom Zvončicom.

Kako su napisali, Zvončica je iz Spomengaja nestala u ponedjeljak, a potraga u širem susjedstvu nije urodila plodom.

- Uz Zvončicu su jako vezani kako naši djelatnici, tako i posjetitelji. Ima oko četiri i pol godine - stoji u objavi.

- Neki su je ljudi kao mače udomili iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba, no u lipnju 2019. godine, kad je odrasla, htjeli su je vratiti. Čuvši da se to tako ne radi, mačku su izbacili iz automobila u našoj blizini, a ona se došetala do naših vrata. Mi smo o njoj preuzeli brigu. Sunčica nam svoju zahvalnost iskazuje svakodnevno mnoštvom malih nježnih gesti - poručili su.

Voditeljica Spomengaja Jasenka Haleuš istaknula je kako mačka Zvončica pravi društvo zaposlenicima dok rade, ali i pruža utjehu građanima koji dolaze u Spomengaj nakon smrti njihovih ljubimaca. Mačka također sudjeluje i na svakom ispraćaju.

- Danas prvi put u tome neće sudjelovati. Iako u Spomengaju imamo nekoliko mačaka, Zvončica je ona s najvećom karizmom. Mnoge je očarala svojom ljepotom. Zahvaljujući svojoj umiljatosti od posjetitelja svakodnevno dobiva poslastice. Voli i dijeliti. Ponosno nam donosi miševe koje ulovi na okolnim livadama - rekla je Haleuš.

Iz Spomengaja apeliraju na sve građane da, ukoliko je netko pronašao i privremeno udomio Zvončicu, da je vrati.

