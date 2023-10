Sporna brodica 'Sika': Longin je 'pao' zbog računa od 49 eura, a vlasnik broda je njegov sin

Zašto ti meni naplaćuješ?, upitao je 9. rujna ove godine zadarski župan Božidar Longin lučkog redara na otoku Istu. Redar mu je napisao račun zbog korištenja veza.

Lučki redar mu je tog dana odgovorio da on ne naplaćuje samo njemu nego svima koji koriste vez te da za svoj rad odgovara ravnatelju Županijske lučke uprave Zadar.

Longin mu je rekao kako je on šef ravnatelju i da mu zbog toga mora stornirati račun. To je redar i učinio. Račun je iznosio 48,60 eura.

Niti mjesec dana kasnije, Uskok je objavio kako se protiv župana provodi istraga zbog sumnje na kazneno djelo trgovine utjecajem.

- Prilikom naplate veza uz sebe nisam imao dovoljno novca jer je novčanik bio kod supruge koja je već otišla iz broda pa sam djelatnika ŽLU-a zamolio da račun platim kasnije, ali nisam znao da će ga on stornirati. Naravno da ne namjeravam ostati dužan Županijskoj lučkoj upravi i da ću platiti taj račun - kazao je za Slobodnu Dalmaciju u rujnu Longin.

Sin je vlasnik

Otkrio je kako je sporni brod "Sika" u vlasništvu sina.

- To je javno dostupan podatak. Na Ist sam došao sa suprugom i kćeri na poziv prijatelja Davora Segarića i njegove supruge Maje. Večerali smo u tamošnjem restoranu i ja sam platio račun“ odgovorio nam je župan potvrdivši da račun za vez na Istu nije platio, ali će ga platiti - pravdao se tada.

Brod "Sika" bio je nekada u vlasništvu Hrvatske poštanske banke u vrijeme kad je njom upravljao Josip Protega. On je uhićen zbog muljanja s kreditima u iznosu od 255 milijuna kuna, u poznatoj aferi Bankomat, pisao je o tome portal Morski.hr.

- HPB je imala založno pravo na plovilo i kad je došlo do ove afere, brod je stavljen u prodaju. Longini su došli do broda tako da im je to prodala HPB. No kad sam postavio to vijećničko pitanje, još je stajalo da je vlasnik HPB, čak je bilo ime od Protege. Nikad na ovo pitanje nisam dobio odgovor - pojasnio je Pupić Bakrač za portal Morski.hr.

Županov sin Matija rekao je Bakraču kako je taj brod, kad su ga dobili, bio krš koji je tada vrijedio do 170.000 eura. Sin je kazao kako su kupili brod kao "komad plastike".