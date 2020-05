Sprema žalbu za 'najgnusnije zločine poznate čovječanstvu'

Prizivno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) odredilo je 16. i 17. lipnja kao datume kada će obrana haškog osuđenika Ratka Mladića moći predstaviti svoju žalbu na presudu kojom je on osuđen na doživotni zatvor zbog počinjenih ratnih zločina.

Prema informaciji dostupnoj u ponedjeljak na mrežnim stranicama MICT-a, Mladićevi odvjetnici Branko Lukić i Dragan Ivetić pozvani su tada u Den Haag predstaviti svoje argumente iz žalbe na prvostupanjsku presudu, koja je izrečena u studenome 2017. godine.

Mladić je tada proglašen krivim za ratne zločine uključujući tu genocid i istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti te je stoga osuđen na doživotni zatvor.

Predsjedatelj sudskog vijeće Alphons Orie je objavljujući presudu kazao kako je Mladić proglašen krivim jer je počinio zločine koji pripadaju "najgnusnijima poznatima čovječanstvu".

Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 točaka optužnice, a oslobođen je samo one koja ga je, osim za srebrenički, teretila i za genocid u još šest općina u Bosni i Hercegovini.

Proglašen je krivim za počinjenje genocida u Srebrenici, progon Muslimana i Hrvata diljem BiH, teroriziranja civila u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperskim djelovanjem te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) kao talaca.

Mladićeva obrana svoju je žalbu na presudu trebala iznijeti u ožujku, no to je odgođeno jer on u međuvremenu podvrgnut kirurškom zahvatu.

U odluci prizivnog vijeća MICT-a, koja je donesena 1. svibnja i kojom je određen novi datum za iznošenje žalbe Mladićevih odvjetnika, stoji kako su liječnici izvijestili suce da se on dobro oporavlja nakon zahvata provedenog 28. ožujka te kako će od 9. svibnja biti spreman za nastavak procesa.

Imajući u vidu činjenicu da su zbog pandemije korona virusa na snazi mjere zabrane ulaska u Nizozemsku te da će one biti na snazi do 15. lipnja, suci prizivnog vijeća MICT-a odredili su da se saslušanje može održati odmah nakon tog datuma, odnosno 16. i 17. lipnja, no uz naznaku kako se to može i promijeniti ovisno o mjerama koje se poduzimaju zbog sprječavanja širenja pandemije.

Pravomoćna presuda Mladiću, prema ranijim najavama, trebala bi biti izrečena do kraja godine.