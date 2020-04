Horor u remetinečkoj ćeliji 44: Trojica silovala i mlatila cimera

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nepravomoćno su osuđena trojica zbog silovanja i teškog ozljeđivanja tada 60-godišnjeg zatvorenika, koji je bio u Remetincu jer četiri godine nije pokopao mrtvu majku,

N.V. (31) osuđen je na pet godina zatvora, E.O. (27) na dvije i pol, dok je dvije godine dobio F.Š.H. (27), Jutarnji list.

Šakama su ga tukli po glavi, leđima i rebrima pri čemu su 60-godišnjaku nanijeli teške tjelesne ozljede unutarnjeg krvarenja moždane ovojnice. Optuženi trojac se ne smatra krivim.

- Jedan me tražio da pjevam, a kad nije bilo dobro, huškao bi drugu dvojicu da me pretuku. Zabranjivao mi je da sjedim za stolom. Izmišljao je igre. Pljuvali su me, trgali mi hlače. Kad me drugi silovao u WC-u, drugi su to čuli i smijali se. Planirali su me silovati i drškom metle, ali nisu jer su se posvađali oko mlijeka. Bio sam polumrtav od udaraca. Završio sam na neurokirurgiji - opisao je zlostavljani pritvorenik koji je zbog svog djela u međuvremenu pravomoćno osuđen na dvije i pol godine zatvora.

Foto:Ilustracija