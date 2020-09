Spremite kupaće i pripremite kabanice: Stižu tuča i pljuskovi

Zoran Vakula najavljuje nam promjenjivo vrijeme s pljuskovima i tučom u drugoj polovici tjedna, ali do onda možemo uživati u suncu i iznadprosječnim toplinama

<p>Sunce i topline grijat će nas i u prvom dijelu sljedećeg tjedna. Oprez po unutrašnjosti će biti nužan i zbog mjestimične jutarnje magle, a ponegdje na Jadranu, uglavnom sjevernom, i zbog povremeno jake bure s mogućim olujnim udarima, najavio je Zoran Vakula u prognozi za <a href="https://www.hrt.hr/653736/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1392020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Od četvrtka se pak znatno povećava vjerojatnost za nestabilnije vrijeme, uz mogućnost povremene mjestimične kiše i grmljavine, možda čak i ponegdje izraženijih pljuskova, a ne smije se isključiti ni mogućnost tuče.</p><p>S tom promjenom vremena u drugoj polovini tjedna barem malo, a ponegdje i više popustit će dotadašnja iznadprosječna toplina, uz koju će do četvrtka u mnogim mjestima još biti i vrućih dana.</p><h2>U nedjelju sunce i bura</h2><p>"U nedjelju će na istoku Hrvatske prevladavati sunčano i vruće, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro je mjestimice moguća magla. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 °C, a najviša dnevna između 30 i 32 °C.</p><p>Malo manje toplo, ali i dalje mjestimice vruće bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz većinom sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.</p><p>Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Po gorskim kotlinama ujutro je moguća kratkotrajna magla. Uz obalu će puhati umjerna i jaka bura, podno Velebita u noći i ujutro, te ponovo navečer na udare i olujna. Jutarnja temperatura od 11 do 13 °C, uz obalu između 19 i 23 °C. Najviša dnevna od 24 do 27 °C, na moru između 30 i 32 °C.</p><p>Obilje sunčanog i vrućeg vremena bit će u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni vjetar pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24 °C, a najviša dnevna od 30 do 33 °C.</p><p>Podjednako vruće uz sunčano vrijeme bit će i na jugu Hrvatske, s toplom noćima. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni."</p><p>Idućih dana na kopnu stabilno - pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Ujutro u nizinama i po gorskim kotlinama mjestimice može biti kratkotrajne magle, a u ponedjeljak tijekom dana ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.</p><p>Na Jadranu sunčano i vruće s dnevnom temperaturom uglavnom oko 32 °C. Noći će u većini mjesta biti tople, uz temperaturu ne nižu od 20 °C. U ponedjeljak na sjevernom dijelu u početku jaka, na udare i olujna bura, tijekom dana će oslabjeti, a zatim vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a. </p>