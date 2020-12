'Sramota je da pišu kako sam se oženio. Pa ja još žalujem!'

<p>Najstariji živući hrvatski političar, <strong>Josip Manolić </strong>(100), gazi drugo stoljeće i prkosi godinama jer vrlo lucidno prati sva dnevna zbivanja, pri čemu kreira svoje mišljenje na temelju stoljetnog iskustva. Za 24sata otvoreno progovara o depresiji u kojoj se našao nakon što mu je prije tri mjeseca preminula supruga Mirjana Ribarić (64).</p><p>U vidnom žalovanju ne krije razočaranje, ljutnju i tugu koje je doživio zbog objave u medijima da se treći put oženio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manolić na izborima podržao Bernardića</strong></p><p>- To je laž. To nije dobronamjerno. To je zlonamjerno objavljeno. Taj koji je to pustio u javnost ne samo da ne poštuje sredinu u kojoj živimo, on ne shvaća da se ovakve vijesti ne mogu širiti u sredini koja priznaje jedan civilizacijski odnos među ljudima – opisuje nam Manolić zbog čega mu je ta lažna vijest posebno zasmetala.</p><p>- Ti ljudi koji to pišu i objavljuju očito ne mogu shvatiti da čovjek ne može u isto vrijeme žalovati i veseliti se. To nije bila samo podvala prema meni nego nepoštovanje moje obitelji i čitave okoline u kojoj živimo – dodaje vidno ogorčen.</p><p>Pitali smo kako je na to reagirala njegova obitelj.</p><p>- Nije još do svih doprlo, ali svi će reagirati na isti način i isto reći što i ja. Mislim da to ne služi na čast niti novinaru koji je to napisao, a niti medijima koji su to prihvatili i objavili - rekao je.</p><p>Ova godina bila je potresna svima, a posebno Manoliću. Drugi je put u životu doživio pandemiju, a u istoj godini na svoj rođendan, 22. ožujka, doživio je kao i ostali građani potres kakav nije osjetio “u posljednjih sto godina”. Upravo to je i izjavio na taj dan, kad je umjesto kave i doručka dobio gromoglasnu trešnju zidova otvorivši uči u prohladno nedjeljno jutro. Pet mjeseci kasnije napustila ga je supruga. Teška bolest nije joj dozvolila da ostane uz Manolića. Kako se bliže blagdani, tako mu je, kaže, sve teže.</p><p>- U ovakvim situacijama kad se osjećate dosta usamljeni, onda praznici i svetkovine dosta negativno na vas djeluju. Bacaju vas u jednu depresiju koja vam je nametnuta od okoline. Oni koji nisu opterećeni problemom kakav ja imam, koji nisu u žalosti za suprugom, drugačije doživljavaju blagdane. Vesele im se i zabavljaju se – otvoreno će Manolić. Utjehu mu pruža obitelj, s kojom će dočekati i Božić. Sjećamo se da je prodavao svoju vilu na Tuškancu za pet milijuna kuna, no ne i da ju je prodao. Na to pitanje slušni aparat mu je počeo otkazivati poslušnost, no ispričao nam je kako danas živi.</p><p>- Živim s kćeri, koja se brine o meni i kuha mi svaki dan. Dolaze mi i unuci i pomažu koliko mogu – priča Joža, koji nije sam, ali i dalje jako usamljen bez supruge. Božić će provesti u krugu obitelji, a ono što si želi ne mora niti izgovoriti, no jasno je da je nemoguće da mu se ispuni.</p><p>- Nikakvi restorani i slavlja ne dolaze u obzir. Bit ću kod kuće s obitelji i tako bi bilo i da nema svih ovih mjera – kaže Manolić. Za kraj nas je zanimalo hoće li se cijepiti protiv korone kad cjepivo bude dostupno u Hrvatskoj. Kaže da hoće.</p><p>- Prihvatit ću sve što nalaže i predlaže struka u ovoj situaciji kad prijeti opasnost za koju ne znate u cijelosti gdje je ni kad će završiti – zaključio je Manolić.</p>