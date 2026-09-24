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NEPRIMJERENO

SRAMOTA U SABORU HDZ-ovac Đakić žustro odbrusio Daliji: 'Začepite ta prljava usta'

Piše 24sata,
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SRAMOTA U SABORU HDZ-ovac Đakić žustro odbrusio Daliji: 'Začepite ta prljava usta'
Foto: YouTube
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Anka Mrak Taritaš poručila je da je apsolutno neprimjereno da saborski zastupnik takvo što kaže saborskoj zastupnici.

HDZ-ov zastupnik Josip Đakić uspio je u srijedu tijekom rasprave u Saboru naljutiti čak dva druga zastupnika. Prvo je Mostovom Marinu Miletiću poručio da 'Moli Boga, a đavlu služi', nakon čega je ovaj otišao van, a zatim se sukobio i s Dalijom Orešković.

Do sukoba s njom došlo je tijekom rasprave o izmjenama dvaju zakona oko braniteljskih mirovina. Orešković je ispričala da je Đakić dan ranije na Odboru za ratne veterane rekao kako je prijedlog stranke Možemo bio dobar, ali da je problem bio u tome tko ga predlaže. 

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Nije Đakiću dugo trebalo da joj odgovori na to.

- Vaš zmijski jezik, kolegice, doći će do svog kraja. Sramite se sa svojim jezikom. Začepite ta prljava usta.

Anka Mrak Taritaš poručila je da je apsolutno neprimjereno da saborski zastupnik takvo što kaže saborskoj zastupnici.

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