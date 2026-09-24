Miletić u šoku napustio Sabor nakon Đakićeve uvrede: 'Vi se molite Bogu, a služite đavlu'

Ponovno je zaiskrilo na sjednici Hrvatskog sabora, ovog puta tijekom rasprave o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Prvi je izlagao ministar branitelja Tomo Medved, a zatim ministar rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Jednu od replika imao je Mostov Marin Miletić.

- Ministre Medved, vama kao hrvatskom branitelju, ne samo vama, nego svakom od vas, ću nositi vodu. Gdje god on bio, u bilo kojoj političkoj stranci. Vi recite - 'Idi po vodu Marine', ja idem po vodu. Ministre, u oči vas gledam - po vodu - rekao je Miletić.

- Moje pitanje vama - kažete da ste osigurali 108 eura. Koliko je to podijeljeno na 12? Devet eura mjesečno. Devet eura moj ministre, za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik. Vi ste bili u tim čizmama. Devet eura mjesečno moj ministre. Što stvarno moj ministre? - dodao je.

Medved je poručio da Miletić nije pratio njegovu uvodnu riječ, a zatim se osvrnuo na slučaj hrvatskog dragovoljca iz Rijeke, za kojeg Mostov zastupnik kaže da mu je poslao papire i naveo kako je sa 17 godina otišao u rat, da ima 37 godina radnog staža i mirovinu od 570 eura.

- Mogu vam samo kazati da sve što ste iznijeli oko tog čovjeka nije točno. Drugo, kad govorimo o dodatku - niste slušali kad sam uvodno govorio koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon i sa svakim zakonom što smo donijeli - poručio je Medved.

HDZ-ov Josip Đakić poručio je Miletiću: 'Kolega se konstantno moli Bogu, a đavlu služi'.

- Neka vas bude sram kolega Đakiću. Sram neka vas bude - akon čega je odmahnuo rukom i izašao iz sabornice.