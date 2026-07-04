SRAMOTA Dostavljač u Zagrebu vrijeđao prosvjednike na skupu klečavaca. Urlao i Hitlerovo ime

Nakon molitve molitelja na glavnom zagrebačkom trgu dostavljač je napao prosvjednike molitve, piše Zagreb info koji je objavio video incidenta. Podsjetimo, kao i svake prve subote u mjesecu, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu okupili su se sudionici javne molitve krunice. Molitva je započela u 8.30 sati, a slična okupljanja održavaju se i u drugim hrvatskim gradovima, među kojima su Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Sisak, Zadar, Split i Trogir.

Uz molitelje se, kao i ranijih mjeseci, okupila i skupina građana koja prosvjeduje protiv takvih javnih molitvenih okupljanja.

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Sve je proteklo mirno do samog kraja okupljanja, na kraju je do prosvjednika došao dostavljač na biciklu i počeo ih vrijeđati. Izgovarao im je razne psovke, vrijeđao ih na temelju seksualne orijentacije, prijetio im je, dizao ruku u nacistički pozdrav te u jednom trenutku uzvikivao i ime Adolfa Hitlera. O svemu smo poslali upit zagrebačkoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.