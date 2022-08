Sramotno! Došli u Knin u rodnu kuću na odmor, išarali im auto sa srpskim tablicama: 'Za Dom'

Sramotan čin vandala ili više njih zaprepastio je našu čitateljicu, koja se s mužem iz Australije vratila u rodni Knin na ljetovanje.

Naime, na autu beogradskih registracija koji su posudili od muževog brata, koji je bio parkiran pred njenom obiteljskom kućom, zatekli su išarani natpis 'Za dom'. Bilo je to u srijedu oko 7.30, a sve su prijavili policiji.

- Auto smo parkirali ispred kuće. Kad sam ujutro izašla van, imala sam što vidjeti. Imam osjećaj da je to svima ovdje najnormalnija stvar, ali to nikako ne može biti normalna stvar u 21. stoljeću. Policija je napravila zapisnik, ali to je materijalna šteta, to košta - rekla nam je čitateljica.

- Ili da možda napišemo s druge strane 'Spremni' pa da bude kako treba? Inače se ne bih uopće uzrujavala, ali ovo mora stati u jednom trenutku, to je glupost. Da ljudi imaju drugog posla, ne bi razmišljali o tome i radili takve stvari - dodaje čitateljica.

- Policija nam je rekla da takve stvari najčešće rade djeca. Ako je to istina, onda stvarno živimo u vrlo pogrešnom društvu. To je još žalosnije jer ta djeca nisu ni živjela u onom sustavu, nisu bila ni sudionici niti u planu - dodaje naša sugovornica, koja se sa suprugom Srbinom preselila u Australiju još 1996.

- Dođemo ovdje, trošimo novac, ulažemo u kuću, i onda vas dočekaju ovakve stvari. Kad se to dogodi, onda se čovjek malo zamisli, koliko je to ustvari ispravno - zaključuje.

Upit o navodnom događaju poslali smo i PU šibensko-kninskoj, čiji ćemo odgovor po primitku objaviti.

Najčitaniji članci