Srbijanska policija opkolila je silovatelja koji šiša svoje žrtve

U selu u okolici Knjaževaca, u jednoj je kući u koju je prethodno provaljeno, policija pronašla kosu koja, sumnja se, pripada Moniki Karimanović, djevojčici koja je nestala prije par dana.

U međuvremenu se ispostavilo da ju je oteo Ninoslav Jovanović, čovjek koji je u zatvoru odležao 12 godina za silovanje i pokušaj silovanja. Policija ga je poslijepodne locirala te se, pišu srbijanski mediji, svakog trena očekuje njegovo uhićenje.

Istovremeno, policija pretražuje kuću u selu Orašac u kojoj su, čini se, otmičar i djevojčica proveli noć. Osim kose, u kući su pronađeni sok i keksi, a u još je nekoliko kuća u okolici provaljeno te je ukradena hrana.

Policija pronašla ruksak

Danas se javnosti video porukom javio i djed Monike Karimanović.

- Nakon pet dana potrage za Monikom, našli smo tragove. Našli smo njen ruksak u blizini sela Malča, rekao je djed nestale djevojčice i apelirao stanovnike Malče da se pridruže policiji u potrazi za njegovom unukom.

Prije djeda, javnosti su se na poprilično bizaran način javili i njeni roditelji.

- Ako se udala, slobodno mogu da se jave ti ljudi, neće imati nikakvih problema. Samo da znamo da je živa i zdrava, izjavio je otac djevojčice prije nego što je policija krenula u potragu za Jovanovićem.

Vrhovni sud ga ranije pustio na slobodu

Jovanović je, piše Kurir, 2006. godine osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja 12-godišnjakinje iz Niša dok je drugu djevojčicu, iz Gornje Vrežine, pokušao silovati. Obje je prethodno ošišao.

On je iz zatvora izašao u siječnju 2018. godine, nakon 12 godina u zatvoru, nakon što mu je Vrhovni sud smanjio kaznu. Na suđenju je utvrđeno da Jovanović nije duševno bolestan, ali da ima psihopatsku ličnost. Vještaci su čak upozorili sud da će Jovanović, čim se dokopa slobode, najvjerojatnije ponoviti zlodjelo.

Jovanovića su kroz mladost zlostavljali

- On je kao klinac i kao dječak u selu bio često zlostavljan. Mnogo puta su ga prebili do krvi. To se događalo i kad je odrastao. Djevojčice su znale nahuškati dječake koji bi ga onda opet pretukli. On nikada nije imao pravih prijatelja. Često su ga zvali "retardirani". Mnogi mještani misle da je sve ovo njegova osveta, ispričao je za Kurir jedan stanovnik Malče.