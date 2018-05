Srbijanski ministar financija Dušan Vujović podnio ostavku

Srbijanski ministar financija Dušan Vujović podnio je ostavku, a odluku o povlačenju donio je iz osobnih razloga, priopćeno je u utorak u Beogradu, čime su potvrđena izvješća medija o njegovom odlasku iz vlade.

"Ministar financija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović odlučio je povući se s te dužnosti i o tome je izvijestio predsjednicu Vlade, Anu Brnabić. Razlozi za povlačenje ministra Vujovića osobne su prirode", navedeno je jutros u priopćenju Vlade Srbije.

Vijest o ostavci kasno sinoć je, pozivajući se na neslužbene izvore, objavila većina beogradskih elektroničkih medija, navodeći kako je Vujović ocijenio da su četiri godine, koliko je dugo vodio resor financija, "sasvim dovoljne da se čovjek pokaže na javnoj funkciji".

U pisanoj obavijesti predsjednici Vlade, Vujović je ocijenio da su u vrijeme njegova mandata "ostvareni značajni rezultati u vezi s makroekonomskom stabilizacijom, fiskalnom konsolidacijom i strukturnim reformama", navedeno je u priopćenju.

"Priznanja uglednih domaćih i inozemnih međunarodnih financijskih institucija potvrda su tih rezultata", navodi Vujović u pismu premijerki.

Prema Zakonu o Vladi, ostavku ministra premijerka treba proslijediti predsjednici Skupštine Srbije Maji Gojković.

Vujović je bio ministar gospodarstva od travnja do kolovoza 2014. godine, a potom je imenovan za ministra financija i taj resor vodio je u mandatu Aleksandra Vučića do kolovoza 2016., te nakon rekonstrukcija vlade do lipnja 2017. godine, a nakon toga i u timu Ane Brnabić.

Smatrao se jednim od najstručnijih i najsposobnijih ministara u Vladi, a časopis Global market izabrao ga je 2017. za ministra financija godine za središnju i istočnu Europu, uz ocjenu da je fiskalnom konsolidacijom preokrenut trend porasta javnog duga koji je sada u opadanju, nakon čega je Srbija, poslije 10 godina, u 2016. ostvarila suficit u proračunu.

Bio je dugogodišnji suradnik Svjetske banke (SB) i voditelj programa stručnog usavršavanja kadrova iz ekonomskih ministarstava zemalja u tranziciji iz istočne i južne Europe, bivšeg SSSR-a, Kine i Vijetnama.

Radio je kao predstavnik Srbije u Vijeću direktora SB-a, rukovodio je programom SB-a u Ukrajini, i bio jedan od vodeći ekonomista te banke za Europu i središnju Aziju.

Od 2011. godine radio je kao konzultant SB-a i USAID-a u oblasti inovacija, proračunske reforme i reforme javnog sektora.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a postdoktorski studij završio je na američkom sveučilištu Barkley.

Prema saznanjima lista Kurira, Vujovića bi na na čelu resora financija mogao naslijediti aktualni gradonačelnik Beograda Siniša Mali, jedan od ljudi od povjerenja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.