Srbijanski ministar graditeljstva u pritvoru štrajka glađu: Uhićen zbog tragedije u Novom Sadu

Srpski ministar u ostavci Goran Vesić, koji je od jučer u pritvoru, počeo je štrajk glađu, piše Kurir. Više tužiteljstvo u Novom Sadu jučer je naložilo privođenje 13 osoba zbog tragedije na Glavnoj željezničkoj stanici.

Nakon vijesti da je uhićen oglasio se i sam Vesić koji je rekao da se dobrovoljno odazvao pozivu policije.

- Nisam uhićen, dobrovoljno sam se odazvao pozivu policajaca s kojima sam došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi se do kraja ispitale sve okolnosti koje su dovele do nesreće u Novom Sadu. Uvijek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim tijelima i dokazat ću da ne snosim kaznenu odgovornost za ove tragične događaje. Odvjetnički ured koji me zastupa u ovom slučaju komunicirat će s javnošću i medijima o daljnjem razvoja događaja - rekao je Vesić.

Pet dana nakon tragedije u Novom Sadu, Vesić je podnio ostavku na mjesto ministra graditeljstva, prometa i infrastrukture, ocijenivši da u Srbiji postoji moralna odgovornost.

- Podnio sam ostavku kao odgovorna osoba koja osobnim primjerom želi pokazati da u današnjoj Srbiji postoji moralna odgovornost zbog strašne tragedije koja se dogodila u resoru kojem sam na čelu. S ove dužnosti odlazim mirne savjesti i ponosan na rezultate koji su iza mene, kao i tima Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture koji je radio sa mnom. Radio sam s velikim poštovanjem i odgovornošću prema građanima, kao i u najboljoj vjeri, isključivo u interesu Srbije - rekao je tada Vesić.