RATNI ZLOČINI

Srbinu, kojeg je osudio Haag, sad će ponovno suditi u BiH

Bivši zapovjednik postrojbe VRS-a Dragoljub Kunarac, koji je u Haagu osuđen na 28 godina zatvora, sada će pred sudom u BiH odgovarati za nova ubojstva, mučenja i progon bošnjačkih civila iz 1992. godine.

Admiral

Haški osuđenik, bosanskohercegovački Srbin Dragoljub Kunarac, izručen je u utorak vlastima Bosne i Hercegovine gdje će mu se ponovno suditi za ratne zločine nad bošnjačkim civilima u istočnoj Bosni, nakon što je upravo odslužio kaznu koju mu je izrekao Međunarodni kazneni sud. 

Kunarac će se suočiti sa suđenjem pred pravosudnim tijelima BiH zbog novih optužbi za ratne zločine počinjene u istočnom dijelu zemlje. Tužiteljstvo BiH tereti Kunarca za ratne zločine počinjene 1992. godine na području Foče, uključujući ubojstva najmanje šest civila bošnjačke nacionalnosti, za što nije odgovarao pred Haaškim sudom. Također, optužen je za mučenja, deportaciju civila bošnjačkog naroda te uništavanje imovine, uključujući paljenje kuća. Zločini su počinjeni u okviru progona i etničkog čišćenja bošnjačkog stanovništva, a Kunarac je bio zapovjednik specijalne jedinice "Žaga" Vojske Republike Srpske. 

POZDRAVIO ANGAŽMAN Božinović odbacio prozivke: Hrvatska je učinila sve u slučaju Nicolier, Francuska dala pritisak
Božinović odbacio prozivke: Hrvatska je učinila sve u slučaju Nicolier, Francuska dala pritisak

Kunarac je inače 2002. godine osuđen pred Haaškim tribunalom na 28 godina zatvora za zločine počinjene u Foči 1992. godine kada je kao zapovjednik specijalne postrojbe Vojske Republike Srpske sudjelovao u brojnim zločinima protiv bošnjačkog civilnog stanovništva. Kunarac je postao prvi optuženik koji je pred Haškim tribunalom osuđen za silovanje i mučenje bosanskih muslimanki.

Pored silovanja Kunarac je bio odgovoran i za druge zločine u Foči, uključujući paljenje kuća i imovine, te deportaciju bošnjačkog stanovništva. Prema optužnici, njegova postrojba je bila ključna u provođenju zločinačkih aktivnosti u ovom području, a mnoge žrtve su bile civili koji su bili brutalno mučeni, silovani i ubijeni.

