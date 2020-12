Simbol grada koji opstaje. Instalacija koja daje nadu. Zakrpa koja je popravila pukotinu u duhu Zagrepčana. Tako je nazivano pleteno srce kojim je dizajnerica Ivona Martinčić popravila pukotinu na zidu Gimnazije Tituša Brezovačkog na Gornjem gradu. Srce je napravila prije potresa, a ono je ubrzo postalo tračak nade da će sve biti u redu.

Srce je tijekom blagdana uklonjeno, ali nije zauvijek nestalo.

- Srce na sigurnom čeka hoće li se vratiti. Nije uništeno, sigurno je - uvjerava nas Ivona.

Pleteno srce je maknuto kako ne bi bilo oštećeno u obnovi škole.

- U dogovoru sa školom i firmom koja radi obnovu je maknuto, tražili su da se makne jer se taj zid rušio točno iznad srca. Da se rušio preko srca, ono bi bilo uništeno, zato smo ga i maknuli - objašnjava nam.

Dizajnerica interijera i vlasnica Voona dizajna - proizvoda od vune, nije ni sanjala da će jedno pleteno srce postati tračak svijetla u ružnim trenucima. No još se ne zna hoće li se vratiti na svoje mjesto ili će popravljati neku drugu pukotinu.

- Sad službeno o tome ne mogu ništa reći, bila je opcija da se vraća na isto mjesto ali to trebamo vidjeti u dogovoru sa školom. Ono će se svakako negdje vratiti, bilo to unutar škole, bilo vani, ali budući da nema pukotine, ne znam gdje. To još nismo definirali - govori nam Ivona.

No možda je srcu mjesto u Muzeju grada Zagreba, kao djeliću novije gradske povijesti.

- Zanimljivo pitanje, o tome nisam razmišljala ali pristala bih na to svakako jer ta instalacija nije zamišljena da bude dugotrajna. Ako ostaje vani, trebalo bi ju zaštititi, da nije baš od čiste vune. Mislim da bi bolje bilo da bude vani, ali i ovo bi bila super opcija ako bude ponuđena - priča nam.

Ovo srce je povezalo Zagrepčane u najtežim trenucima, a Ivonin život je odvelo u nekom potpuno novom smjeru.

- Ovo nije primarno ono čime se ja inače bavim, ali definitivno sam upoznala nove zanimljive ljude zbog ove instalacije - govori nam Ivona koja je dobila zadatak dizajnirati nagrade za fotografe i foto novinare čije su fotografije Zagreba na dan potresa obišle svijet, a bile su predstavljene u sklopu izložbe 'Zagreb - grad koji treba našu ljubav.'

I tako je jedna dizajnerica interijera srcem popravila pukotinu na zgradi ali i onu među ljudima, a pleteno srce sad čeka svoj trenutak kad će ga Zagrepčani opet trebati.