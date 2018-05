"Srce mi se slama kad vidim kako mi kći Laura (18) pati"

Majčinskom nježnošću, susprežući suze i jecaje, Riječanka Barbara Valčić (40) miluje obraze i ruke svoje kćeri Laure. Najradije bi vrištala od boli i muke dok je gleda kako bespomoćno leži. Nepokretna.

- Srce mi se kida kada ju gledam i slušam kako plače i pati se. Sad ne može ništa. Niti hodati, ni sama jesti. Svake noći u trbuh joj moram davati injekciju za zgrušavanje krvi, što je iznimno bolno - s tugom u glasu i očiju punih suza povjerava Barbara. Još prije dva mjeseca,njezina kći Laura Bradetić (18) je hodala, imala planove i želje...Rođena je kao sasvim zdrava djevojčica, a do 18. godine živjela je sasvim normalan život te završila frizersku školu i pripremala se za stažiranje. Lani u studenom, na rutinskom liječničkom pregledu saznala je da ima problem sa srcem. U ožujku joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Taj ubogi dan otišla je s društvom na roštilj, vesela i puna života, kakva je uvijek bila. Bio je to normalan, običan dan dok me nisu nazvali njeni prijatelji koji su mi glasom punim panike rekli da se Laura najednom onesvijestila, da su je pokušavali oživljavati, zvali Hitnu pomoć te da krenem prema bolnici. Zamračilo mi se pred očima, a dolaskom u bolnicu zatekla sam kćer kako nepomično leži s maskom na licu. Nisam mogla udahnuti i mislila sam da je gotovo - u suzama se prisjeća kobnog dana uznemirena mama Barbara.

Lauru su oživljavali punih 45 minuta. Nakon dolaska u bolnicu stavili su je u induciranu komu u kojoj je provela dva tjedna. Liječnici su joj ispod lijevog ramena ugradili defibrilator za elektrošokove i još je mjesec dana zadržali u bolnici. No, dugotrajno oživljavanje i silni napori liječnika da je vrate u život na Laurinom mozgu ostavili su veliko oštećenje i nesretna djevojka ostala je nepokretna. Uz to, jako slabo vidi te ovisi o neprestanoj skrbi svoje majke. A Barbara je i sama bolesna i uz to još nezaposlena. Kada joj je kći ostala nepokretna, bila je prisiljena uzeti bolovanje, no poslodavac nije imao razumijevanja i dao joj je otkaz. U pomoć bolesnoj unuci doputovala je i baka iz Starigrada kraj Paklenice. U KBC-u Rijeka tek su nam šturo potvrdili da je Laura kod njih bila na liječenju.

- Tijekom bolničke obrade poduzete su sve dijagnostičke i terapeutske procedure na osnovi važećih standarda, a radi postizanja optimalnog ishoda liječenja. Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, detaljnije informacije nismo u mogućnosti prezentirati - odgovorili su nam iz ravnateljstva riječkog KBC-a.