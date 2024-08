Srdačan susret Milanovića i Primorca u Istri: 'Kad volite i ljubite čovjeka vidite dobro'

Viteška manifestacija "Trka na prstenac" svečano je otvorena u nedjelju poslijepodne u istarskom Barbanu koji je otvorio predsjednik Republike Zoran Milanović, a tamo se susreo s protukandidatom na predsjedničkim izborima Draganom Primorcem čiju kandidaturu podržava HDZ.

Njihov susret zabilježile su kamere Nove TV, a Milanović i Primorac su se rukovali, pa čak i neko vrijeme srdačno razgovarali.

Milanović je održao govor povodom utrke, ali izjave za medije nije davao. Primorac je pak bio pun riječi hvale za Milanovića.

- Stalno se pozdravljamo, bili smo na brodu i na Alci. To vam je jedan potpuno normalan ljudski odnos kao sa bilo kojim drugim građaninom. Sve je jasno čisto, nikakvih problema nema. Kad volite čovjeka i ljubite čovjeka, a to ja tako živim, onda u svakom vidim dobro i to je početak i kraj priče - rekao je Primorac.

Kaže kako među njima nema nijedne loše izgovorene riječi.

- Ne postoje lijevi i desni i srednji. Postoje samo oni koji čine dobro za Hrvatsku. Moja Hrvatska je država inovacija, mudrosti, budućnosti, strateškog partnerstva s vodećim državama svijeta i pozivam sve da sanjanju veliko. Ako sanjaju veliko to će se i dogoditi - poručio je Primorac.